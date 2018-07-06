Количество жертв жары в Квебеке достигло полусотни

По меньшей мере 50 человек погибли в восточной провинции Квебек в результате аномальной жары, установившейся в регионе с конца июня. Такие данные приводит в пятницу, 6 июля издание Montreal Gazette со ссылкой на министра здравоохранения региона Люси Шарлебуа.

Ранее сообщалось о 33 погибших. По данным газеты, 28 смертей были зафиксированы в крупнейшем городе провинции – Монреале. Ожидается, что в ночь на субботу жара в регионе спадет, и температура опустится до 13 градусов Цельсия.

По данным Национального метеобюро, в южной части провинций Квебек, Онтарио, а также в атлантических регионах Канады с 29 июня установилась экстремально жаркая погода, когда в течение дня воздух прогревается до 30-40 градусов Цельсия. В четверг в Южном Квебеке с учетом влажности столбики термометров поднимались до 45 градусов Цельсия.