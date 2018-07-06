ОЗХО нашла следы применения хлора в сирийской Думе
В образцах окружающей среды из сирийского города Дума эксперты нашли хлорсодержащие вещества. Об этом говорится в промежуточном докладе организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который опубликован 6 июля.
Специалисты ОЗХО выехали на место предполагаемой химической атаки в Думе, собрали пробы окружающей среды и пообщались с местными жителями. Во взятых образцах, а также в крови предполагаемых жертв следов фосфорорганических нервно-паралитических веществ, а также продуктов их распада не обнаружено.
«В образцах с двух мест наряду со взрывчатыми веществами были найдены хлорорганические химические вещества», — рассказали в ОЗХО.
Эксперты продолжают изучение полученных данных. Окончательные выводы организация представит позже.
Справка:
Предполагаемая химическая атака в Думе произошла 7 апреля 2018 года. Сирийские правозащитники обвинили в ней правительственные войска страны. Официальный Дамаск обвинения отвергает. 14 апреля коалиция Франции, США и Великобритании нанесла ракетный удар по Сирии, который был назван ответом на применение химоружия. 4 мая официальный представитель министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что специалисты ОЗХО закончили работу в Думе. Эксперты, по его словам, не только собирали пробы, но и опросили местных жителей и людей, которые попали на видео, снятое членами организации «Белые каски».