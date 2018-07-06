ОЗХО нашла следы применения хлора в сирийской Думе

В образцах окружающей среды из сирийского города Дума эксперты нашли хлорсодержащие вещества. Об этом говорится в промежуточном докладе организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который опубликован 6 июля.

Специалисты ОЗХО выехали на место предполагаемой химической атаки в Думе, собрали пробы окружающей среды и пообщались с местными жителями. Во взятых образцах, а также в крови предполагаемых жертв следов фосфорорганических нервно-паралитических веществ, а также продуктов их распада не обнаружено.

«В образцах с двух мест наряду со взрывчатыми веществами были найдены хлорорганические химические вещества», — рассказали в ОЗХО.

Эксперты продолжают изучение полученных данных. Окончательные выводы организация представит позже.