Кандидат в президенты Литвы начал кампанию со штурма крейсера «Аврора»

В Петербурге за попытку захвата крейсера № 1 задержан литовский бизнесмен. На родине он метит в кресло президента, а носовое орудие «Авроры» – в ФСБ.

Как стало известно «Фонтанке» 6 июля, накануне вечером дежурно-вахтенная служба корабля зафиксировала проникновение на объект. Нельзя сказать, что стильно одетый мужчина с сединой и в стильных очках хотел остаться незамеченным. Он осанисто поднимался по проглядываемому со всех сторон трапу. Окрик «стой!» добавил ему решимости.

Часы показывали 17.30. Крейсер открыт для посещения до шести часов, но касса прекращает работу в 17.15. Мужчина мог бы сойти за безбилетника. Но читатели «Фонтанки» из числа очевидцев вспоминают, что неизвестный будто бы намеревался выстрелить из носового орудия, к которому пробирался с криком: «Дайте мне снаряд!» Так как ствол направлен на здание регионального УФСБ, тревожиться вахтенным было от чего.

К «Авроре» вызвали Росгвардию, из ее рук мужчина попал к полицейским. Зовут его Нериюс Космаков, гражданин Литвы. Живет в Клайпеде, но регулярно навещает Москву, Петербург и Калининград в туристических и деловых целях.

В Клайпеде Космаков владеет экспедиторской компанией. Активен, общителен. Со своими подписчиками в соцсетях делится планами баллотироваться в президенты Литвы. Они состоятся в мае 2019 года. Друзья из России называют его Нестором.

«Гусар Нестор, который пишет свою историю сам. И будет выдвигать себя на президента Литвы. У меня нет страха смерти, у меня есть патриотизм», – пишет Космаков о себе.

В Петербург предприниматель прилетел в качестве футбольного болельщика. 23 июня опубликовал фотографию с бразильскими и колумбийскими туристами на фоне Исаакиевского собора. Снабдил ее подписью: «Спасибо вам, Владимир Владимирович, за этот чудесный миг в вашей стране».