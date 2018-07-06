Минюст пообещал наказать всех СМИ-иноагентов: финансовый отчет предоставило только «Радио Свобода»
Из СМИ со статусом иностранных агентов только «Радио Свобода» предоставило финансовую отчётность в Министерство юстиции. Об этом рассказали в ведомстве 6 июля, сообщает «Дождь».
К другим изданиям, признанным иностранными агентами и не отчитавшимся финансово, будут «применены меры реагирования, предусмотренные действующим законодательством», – уточнили в Минюсте. 5 июля Тверской суд Москвы оштрафовал «Радио Свобода» на 100 тысяч рублей из-за не предоставленной вовремя отчётности. По словам юриста редакции, документы не были поданы вовремя, так как Минюст не разъяснил порядок их заполнения. Редакция устранила нарушения.
Справка:
Законопроект о СМИ-иноагентах Госдума приняла в ноябре 2017 года. Он стал ответом на регистрацию в США в качестве иноагента телеканала Russia Today. В январе 2018 года в первом чтении приняли документ с требованиями к таким СМИ и правилами репоста их публикаций. В реестре иноагентов сейчас находятся «Радио Свобода», «Голос Америки», «Крым.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Idel.Реалии», «Фактограф», «Татаро-башкирская служба Радио Свобода» и канал «Настоящее время».