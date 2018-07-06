Минюст пообещал наказать всех СМИ-иноагентов: финансовый отчет предоставило только «Радио Свобода»

Из СМИ со статусом иностранных агентов только «Радио Свобода» предоставило финансовую отчётность в Министерство юстиции. Об этом рассказали в ведомстве 6 июля, сообщает «Дождь».

К другим изданиям, признанным иностранными агентами и не отчитавшимся финансово, будут «применены меры реагирования, предусмотренные действующим законодательством», – уточнили в Минюсте. 5 июля Тверской суд Москвы оштрафовал «Радио Свобода» на 100 тысяч рублей из-за не предоставленной вовремя отчётности. По словам юриста редакции, документы не были поданы вовремя, так как Минюст не разъяснил порядок их заполнения. Редакция устранила нарушения.