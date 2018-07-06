Сборная Франции первой вышла в полуфинал ЧМ-2018 после победы над Уругваем

В пользу сборной Франции завершился матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу против Уругвая в Нижнем Новгороде 6 июля. Французы победили со счётом 2:0 и вышли в полуфинал.

Голы забили Рафаэль Варан (40-я минута) и Антуан Гризманн (61-я минута).

Сборная Франции стала первым полуфиналистом чемпионата мира. За выход в финал она поборется с победителем пары Бразилия – Бельгия, которые играют также сегодня, в 21.00.

Напомним, что 7 июля за выход в полуфинал сразятся Россия – Хорватия и Англия – Швеция.