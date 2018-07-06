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Авто
06.07.2018 18:49
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Российские «кортежные» автомобили Aurus будут строить на арабские деньги

Эмиратский инвестиционный холдинг Tawazun из Абу-Даби (ОАЭ) собирается вложиться в проект «Кортеж». Этот холдинг, как указано на его сайте, специализируется на долгосрочном развитии промышленного производства и технологических возможностей с упором на оборонный сектор.

Фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) холдинга Tawazun войдёт в совместное российское предприятие по производству автомобилей Aurus. Как сообщает 6 июля NEWSru.com со ссылкой на Минпромторг, соответствующий меморандум подписан между DSDF, ФГУП «НАМИ», выступающим в качестве инжинирингового партнера, и ПАО «Соллерс», выступающим в качестве производственного партнера, на заседании комиссии по экономическому сотрудничеству с ОАЭ в Казани в присутствии министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова и министра иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдуллы бин Зайед аль-Нахайяна.

«Мы сегодня переходим на новый этап по проекту «Кортеж», он теперь называется Aurus, – сказал Мантуров. – Соглашение подразумевает инвестиции в проект компании Tawazun в части его дальнейшего развития».

DSDF планирует вложить в проект до 110 миллионов евро, получит он около 30% совместного предприятия. Арабские деньги пойдут на разработку и производство как автомобилей под брендом Aurus, так и линейки современных защищённых автомобилей, то есть бронированных, говорят в Минпромторге. Условия сделки предполагается согласовать до конца года.

«Это соглашение о том, что при подписании уже корпоративного документа Tawazun войдёт [в уставный капитал]. Это пока меморандум, но при этом определена сумма инвестиций – более 100 миллионов евро, если быть точным – 110 миллионов евро, – цитирует слова министра «Коммерсантъ». – Всё, конечно, завершит оценка, но предварительно это около 30% участия в этом проекте. Остальное — это НАМИ, 60% с лишним, и где-то около 5% – это «Соллерс».

Сейчас «Аурус» на 75% принадлежит НАМИ, на 25% – «Соллерсу». Площадка НАМИ позволяет выпустить до 250 машин в год. «Соллерс» готов предоставить свои мощности для наращивания выпуска. Глава компании – член совета директоров «Соллерса» и выходец из Daimler Франц Герхард Хильгет. Кстати, он уже озвучивал планы появления машин под брендом Aurus на рынке Ближнего Востока в 2020 году, напоминает «Коммерсантъ».

Проект «Единая модульная платформа» («Кортеж») реализуется с 2013 года НАМИ по заказу Минпромторга, изначально на него было выделено 12,4 миллиарда рублей. Ранее Мантуров отмечал, что одна из целей развития бренда – отход от использования слова «Кортеж» и термина «Единая модульная платформа» (ЕМП), под которыми проект продвигался до сих пор.

«Общероссийская премьера» лимузина Aurus (от лат. aurum — «золото» и Russia — «Россия») состоялась 7 мая на инаугурации президента Владимира Путина. А 1 июня Путин показал лимузин наследному принцу Абу-Даби.

Кадр из видео на YouTube-канале ЭмКи-Эм
Кадр из видео на YouTube-канале ЭмКи-Эм

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Справка:

В рамках проекта «Кортеж» на основе ЕМП (единая модульная платформа) создается линейка отечественных автомобилей представительского класса, которые выйдут на рынок под брендом Aurus (от лат. aurum – «золото» и Russia – «Россия»). Модели Aurus будут носить имена кремлевских башен: Senat – для седана и лимузина, Arsenal – для минивэна, Commandant – для внедорожника.

Премьера всех машин семейства «Аурус» должна состояться на Московском автосалоне в августе 2018 года. Приём коммерческих заказов стартует к началу осени, серийное производство – к концу года. Автомобили будут стоить не менее 10 миллионов рублей. В 2019 году должен пойти в серию мотоцикл проекта «Кортеж».

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