Петербургскому «Яблоку» и РСД не позволили провести митинг против повышения пенсий в разрешенном месте

Администрация Центрального района Санкт-Петербурга отказала в согласовании митинга против повышения пенсионного возраста активистам петербургского «Яблока» и движения РСД, передает 6 июля корреспондент «Фонтанки». Митинг планировалось провести 18 июля в Овсянниковском саду.

В администрации свое решение объяснили указом президента России об усилении мер безопасности на время проведения чемпионата мира по футболу. Акцию предложили отложить минимум до 25 июля. «Мы будем оспаривать отказ в суде, – сказал «Фонтанке» депутат ЗакСа от партии «Яблоко» Борис Вишневский. – Овсянниковский сад, он же сад имени Чернышевского, — это одно из трех мест, специально выделенных правоохранительными органами для проведения массовых мероприятий на время чемпионата. Там можно проводить акции, рассчитанные на 300 участников. Два других — сквер на Загородном проспекте между домами №40 и №36 и сад Сан-Гали на Лиговском проспекте».

Напомним, что ранее проводить митинг против повышения пенсий власти города запретили партии КПРФ, сославшись на то, что в саду имени Чернышевского ведется «комплекс работ по содержанию зеленых насаждений и иных элементов благоустройства».