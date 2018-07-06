«Нафтогаз» требует от «Газпрома» 11,6 млрд долларов и пересмотра тарифа на транзит

«Нафтогаз Украины» подал против «Газпрома» новый иск в Стокгольмский арбитраж. Об этом сообщается 6 июля на официальном сайте украинской компании.

«Нафтогаз» требует пересмотра стоимости транзита газа через Украину с 2013 года. И компенсацию за все прошедшие годы — 11,58 млрд долларов, «не считая процентов». Напомним, практически такие же требования украинская компания выдвигала и в своем прошлом иске, который Стокгольмский арбитраж отклонил в феврале 2018 года.

«Контракт на транзит между "Нафтогазом" и "Газпромом" позволяет сторонам требовать пересмотра тарифа, если на газовом рынке Европы произошли существенные изменения, а также когда тариф не соответствует европейскому уровню. В своем решении от 28 февраля 2018 Стокгольмский арбитраж по процедурным причинам отклонил требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа. Таким образом, требование "Нафтогаза" о пересмотре тарифа, по сути, осталось нерешенным», — говорится в сообщении украинской компании.

В «Нафтогазе» напомнили, что еще в марте 2018-го предлагали «Газпрому» пересмотреть тариф и начать переговоры. Однако «"Газпром" занял на переговорах неконструктивную позицию, заставив "Нафтогаз" обратиться в арбитраж, как предусмотрено контрактом», – заявили в украинской компании.

«Газпром» пока эту ситуацию не комментирует.