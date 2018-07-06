Главреду «РИА Новости Украина» добавили обвинение в незаконном хранении оружия

Ещё одно обвинение предъявила украинская прокуратура главному редактору «РИА Новости Украина». Кирилла Вышинского заподозрили в незаконном обращении с оружием.

Как сообщается 6 июля на сайте генеральной прокуратуры Украины, в арендованном Вышинским банковском сейфе нашли самозарядный пистолет модели Browning M1906 и патроны к нему. Оружие изъято.

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в ячейке лежали 200 тысяч долларов и «предмет, внешне похожий на пистолет «Браунинг 1906».