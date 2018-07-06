Происшествия
Главреду «РИА Новости Украина» добавили обвинение в незаконном хранении оружия
Ещё одно обвинение предъявила украинская прокуратура главному редактору «РИА Новости Украина». Кирилла Вышинского заподозрили в незаконном обращении с оружием.
Как сообщается 6 июля на сайте генеральной прокуратуры Украины, в арендованном Вышинским банковском сейфе нашли самозарядный пистолет модели Browning M1906 и патроны к нему. Оружие изъято.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в ячейке лежали 200 тысяч долларов и «предмет, внешне похожий на пистолет «Браунинг 1906».
Справка:
Главный редактор «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский арестован 17 мая на два месяца, Киев обвиняет его в госизмене. Ранее адвокат Вышинского сообщал, что пока журналист находится в СИЗО, его квартиру обокрали. Обыски прошли не только в банке, но и в редакции. Там нашли российский паспорт на имя Вышинского. Он уже заявил, что намерен отказаться от гражданства Украины и попросил у Владимира Путина правовой защиты со стороны консульства и посольства. Российский президент во время прямой линии 7 июля отказался менять Вышинского на осуждённого и объявившего голодовку в России украинского режиссёра Олега Сенцова, осужденного за подготовку теракта в Крыму.