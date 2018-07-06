Президент Финляндии предпочёл разговорам о саммите Путин — Трамп игру в классики

Президент Финляндии Саули Ниинистё пришёл в восторг от игры в классики и не удержался от того, чтобы попрыгать по вычерченным на асфальте квадратам, сообщает 6 июля STT. Вспомнить детство финский лидер решил на открытии ярмарки недвижимости в городе Пори.

По данным информагентства, Ниинистё отказался комментировать назначенную на 16 июля встречу Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки, которая сейчас волнует общественность.

Поиграть накануне предложили и Трампу с Путиным — финская пивоваренная компания выпустила лагер с портретами лидеров на этикетке, играющих в «Камень, ножницы, бумага».