ВЦИОМ: рейтинги правительства и Путина стабилизировались, но продолжают падать

Показатели одобрения населением работы российских властей прекратили падение и стабилизировались к концу июня. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 6 июля.

Как показывают результаты опроса, за последнюю неделю первого летнего месяца уровень одобрения деятельности президента по среднему значению составил 62,5% по сравнению с 63,4% неделей ранее. «Коридор ежедневных колебаний этого показателя в последнюю декаду июня стабилен — 61 – 65%», — пояснили авторы исследования.

Работу правительства и премьер-министра положительно оценили 36,3% и 29,5% опрошенных соответственно. Показатель снизился на один процент по сравнению с предыдущей неделей.

«Вторую неделю подряд мы фиксируем стабилизацию показателей. Она определяет новую политическую реальность. Эмоциональный эффект от скачка цен на ГСМ, начала обсуждения изменения пенсионного законодательства, очевидно, ослабевает, что снижает влияние этих факторов на показатели отношения к руководству страны, политическим институтам», — пояснил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Ещё в мае деятельность Владимира Путина одобряли 79% граждан. Однако после того, как кабинет министров официально объявил о пенсионной реформе, россияне стали терять доверие к власти. На ситуацию также повлияли выросшие цены на бензин. На неделе 11 – 17 июня рейтинг одобрения главы государства стал ниже почти на 7% – он упал до 72,1%. Та же тенденция прослеживалась и в оценке гражданами работы главы правительства Дмитрия Медведева: от 45,2% месяц назад к 38,5% на середину июня. Упал уровень одобрения и правительства в целом: от 51,3% к 44,7%.

Чтобы остановить падение рейтингов, в Кремле обзавелись специальным штабом по пиару пенсионной реформы.