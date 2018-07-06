Британцы не хотят ездить в автобусах

Министерство транспорта Великобритании (Department for Transport) опубликовало результаты исследования плотности потока автомобилей на дорогах страны, сообщает издание Fleetworld.

Практически по всем категориям автотранспорта общий пробег автомобилей увеличился, за исключением одной – автобусов. Здесь, наоборот, зафиксировано снижение на 3,4% по сравнению с прошлым годом, а общее снижение использования автобусов за последние 10 лет достигло 28% – то есть почти на треть.

Таким образом, делает вывод министерство, британцы стали меньше пользоваться общественным транспортом. Они предпочитают добираться до работы и до супермаркетов на личных автомобилях, поскольку общественный транспорт, по мнению министерства, «не обеспечивает надёжной и эффективной альтернативы». Цифры показывают, что больше всего британцы пользовались автомобилями по работе (38% пробега), чуть меньше — для поездок в гости и для отдыха (30%). 16% поездок было посвящено личным делам, 12% – шопингу, и 3% приходятся на поездки в школу или колледж.

В исследовании не учитывались такие новые альтернативные формы использования автотранспорта, как каршеринг или автомобили по подписке, словом то, что принято понимать под модным словечком «мобилити».