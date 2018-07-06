Продажи финских железных дорог выросли благодаря мундиалю

Продажи билетов на поезда из Финляндии в Россию в июне выросли на рекордные 24% по сравнению с прошлым годом, сообщает финская железнодорожная компания VR. Исключительно высокий спрос перевозчик объясняет чемпионатом мира по футболу.

Ради мундиаля в некоторые дни между Петербургом и Хельсинки пустили сдвоенные «Аллегро» пять раз в день. Один рейс вмещал 660 пассажиров. По данным компании, на российском направлении в июне пассажиры совершили на 6300 поездок больше, чем в первом летнем месяце 2017-го.

Кроме того, дополнительный ночной рейс назначен на 11 и 15 июля, чтобы финские болельщики могли вернуться домой после матча.