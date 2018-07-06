Системы безопасности ARKAN теперь доступны в рассрочку

предоставлено компанией ARKAN

Компания ARKAN – федеральный оператор безопасности, с 1999 года предлагает своим клиентам системы для защиты авто и недвижимости.

Использует собственную стационарную радиопеленгационную сеть для защиты сигнализаций от глушения. На сегодняшний день под защитой ARKAN находится более 70000 клиентов.

Совместно с Альфа-Банком Компания ARKAN запустила программу беспроцентной рассрочки* на оборудование с установкой. Покупка систем безопасности всегда сопряжена со значительной первоначальной тратой – покупкой оборудования. Многие готовы к небольшим ежемесячным расходам «на безопасность» в виде абонентской платы, но покупка оборудования становится «камнем преткновения». Чтобы сделать эту трату менее заметной для семейного бюджета, ARKAN предлагает разделить её на полгода без комиссий и переплат. Программой уже могут воспользоваться жители Санкт-Петербурга.

Чтобы стать участником программы, необходимо оформить карту рассрочки #вместоденег от Альфа-Банка. Сделать это можно на сайте, заказать по номеру 8 800 100 20 17 или в отделении Банка. После оформления карты просто оплатите оборудование с установкой в Сервисном центре ARKAN или в центральном офисе ARKAN в Санкт-Петербурге. Стоимость покупки разбивается на полгода без переплат. Кроме того, при оплате по карте до 31 июля 2018 года – рассрочка предоставляется не на 6, а на 8 месяцев.

Экономия на безопасности автомобиля или квартиры нередко «выходит боком» для владельцев. Помимо того, что человек лишается собственности, ему еще приходится тратить немало средств, оплачивая восстановление взломанных дверей или разбитых окон.

Преимущества программы рассрочки:

– Быстрое бесплатное оформление карты.

– Пополнение карты переводом с карты любого банка через мобильное приложение Альфа-Банка без комиссии.

– Контроль покупок и графика платежей в мобильном приложении Альфа-Банка.

Подробнее об акции читайте на сайте компании: https://www.arkan.ru/action/alfabank/

*АО «Альфа-Банк» Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г., лимит рассрочки: от 3 тыс рублей до 300 тыс рублей, процентная ставка за пользованием кредитом на операции в период рассрочки – 0% (беспроцентный период кредитования при условии соблюдения условий Договора потребительского кредита по Карте «#ВМЕСТОДЕНЕГ»), процентная ставка – 10% годовых, комиссия за досрочное погашение – 0 рублей, комиссия Банка за внесение платежа в банкоматах Банка и банкоматах банков-партнеров – 0 рублей, комиссия за внесение платежа через кассу отделений Банка (в сумме, не превышающей 50 000 рублей) – 250 рублей за каждую операцию. Подробнее с условиями рассрочки можно ознакомиться на сайте https://alfabank.ru