«Фонтанка» за 60 секунд - 2-6 июля

В Петербурге сотрудники Сбербанка попытались опустошить счет 89-летней VIP-клиентки, сочтя ее умершей. Бабушка оказалась живее всех живых. Спектакль, разыгранный под камеры наблюдения подельниками, оценит следствие. Одна из исполнительниц главных ролей попала в психиатрическую больницу. На кону были 40 миллионов.

Самый честный рейтинг вузов делают они сами – задирая планку для подающих документы по результатам ЕГЭ. Угадайте, какой петербургский универ самый недоступный?

Страшное ДТП на Пулковском шоссе, в котором заживо сгорели двое, — обстоятельства проясняются, но не сразу.

Круизный теплоход Celebrity Silhouette с тремя тысячами пассажиров на борту не вошел в порт Петербурга. И дело не в санкциях и не в политике. Ветер крепчал.

Монобрендовый подпольный водочный заводик вываливал на прилавки магазинов десятки тысяч бутылок фальсификата в месяц. Злые законы о СМИ и рекламе не велят нам говорить, какой именно бренд подделывали. Так что сюрприз будет.

Начальник Управления навигации Минобороны Сергей Травин прославился участием в «крымской весне», а прокололся на освоении шельфа Арктики. Слишком большую сумму освоил.

Волк Забивака забил девушку в белом. Такую сценку показали участники движения «Весна» во время матча Швеция — Швейцария. Задержали всех, кроме Забиваки.

И еще одно задержание недели: начальник следственного отдела Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР попался на подарке в 100 тысяч долларов. Столько, по мнению дарителя, стоит безнаказанно выбросить из машины таможенника при исполнении.

Зрители Мариинского театра культурно отпраздновали победу России на чемпионате мира по футболу. Ничего, что балет «Спящая красавица» на сцене. Даже дирижер достал триколор. Так хлопали, так хлопали. Есть видео.