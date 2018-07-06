«Очевидно, что президент должен что-то подарить»: российские власти думают о смягчении пенсионной реформы
Падение рейтинга президента и правительства заставило российские власти задуматься о смягчении пенсионной реформы. Об этом со ссылкой на свои источники пишет 6 июля Reuters.
Один из федеральных чиновников на условиях анонимности рассказал изданию, что рассматривается возможность повышения пенсионного возраста для женщин не на восемь лет, а на пять. Может быть введено специальное понятие «предпенсионный возраст». При этом в правительстве надеются, что серьезных изменений в реформу все же не внесут, поскольку бюджет Пенсионного фонда крайне не сбалансирован.
Отметим, согласно опросу Фонда общественного мнения, около 80% россиян выступают против реформы, митинги прошли более чем в 30 регионах страны. В Кремле создали штаб для пиара реформы.
Однако, судя по словам источников Reuters, этого оказалось недостаточно. «Очевидно, что президент должен что-то подарить. Насколько смягчить – обсуждают сейчас», – рассказал один из собеседников издания.
«План такой: правительство объявляет жесткий вариант, население восстает, Путин – хороший, в два раза снизит эту планку или еще растянет по годам», – заявил на условиях анонимности источник в правительстве РФ.
Справка:
О реформе премьер-министр Дмитрий Медведев заявил 14 июня. Пенсионный возраст мужчин с 2019 года собираются повысить до 65 лет, женщин — до 63. Протестную петицию в Интернете подписали более двух миллионов человек.
1 июля против повышения пенсионного возраста более чем в 30 российских городах прошли митинги. Самые многочисленные акции зафиксировали в Омске и Челябинске.
По неподтвержденной информации, для того, чтобы журналисты правильно рассказывали о пенсионной реформе, якобы была составлена методичка. Также сайт TJournal заявил об атаке ботов из Петербурга перед акциями против спорного законопроекта.