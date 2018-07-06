«Очевидно, что президент должен что-то подарить»: российские власти думают о смягчении пенсионной реформы

Падение рейтинга президента и правительства заставило российские власти задуматься о смягчении пенсионной реформы. Об этом со ссылкой на свои источники пишет 6 июля Reuters.

Один из федеральных чиновников на условиях анонимности рассказал изданию, что рассматривается возможность повышения пенсионного возраста для женщин не на восемь лет, а на пять. Может быть введено специальное понятие «предпенсионный возраст». При этом в правительстве надеются, что серьезных изменений в реформу все же не внесут, поскольку бюджет Пенсионного фонда крайне не сбалансирован.

Отметим, согласно опросу Фонда общественного мнения, около 80% россиян выступают против реформы, митинги прошли более чем в 30 регионах страны. В Кремле создали штаб для пиара реформы.

Однако, судя по словам источников Reuters, этого оказалось недостаточно. «Очевидно, что президент должен что-то подарить. Насколько смягчить – обсуждают сейчас», – рассказал один из собеседников издания.

«План такой: правительство объявляет жесткий вариант, население восстает, Путин – хороший, в два раза снизит эту планку или еще растянет по годам», – заявил на условиях анонимности источник в правительстве РФ.