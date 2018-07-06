«Свадебное» ДТП в Петербурге: «четвёрка-баклажан» против лимузина

По встречной полосе приходится объезжать петербургским автомобилистам место ДТП на пересечении проспектов Народного Ополчения и Дачного, около съезда с КАД. Компания собралась весьма колоритная: лимузин, переделанный из «Порше», «четвёрка-баклажан» со знаком «Начинающий водитель» и видавший виды «Мерседес». «Хороший тамада, и конкурсы весёлые», – шутят в соцсетях.

Фотографии с места аварии появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Судя по всему, серьёзных травм никто не получил: скорых не видно.

Версий ДТП несколько. Кто-то предполагает, что лимузин ехал на красный свет, и «старички» его взяли в «клешни», кто-то – что сначала столкнулись «Жигули» и «Мерседес», а лимузин пытался проехать между ними и застрял.

Однако, возможно, это две аварии на одном месте. По словам пользователя Михаила, в 5:20 утра «Мерседес» догнал здесь каршеринговый «Солярис».

Конфликт же между ВАЗом и лимузином участник группы Дмитрий подаёт так: «Свадьба удалась, «чертвёрка» «Жигулей» не дала повернуть лимузину с Дачного на проспект Народного Ополчения».

Обстоятельства ДТП выясняются.