Инженеры Илона Маска спасают детей из затопленной пещеры в Таиланде

Команда инженеров компании SpaceX присоединилась к спасательной операции в тайской пещере, в которой еще 23 июня застряли 13 юных футболистов. В скором успехе операции не сомневаются в FIFA — детей уже пригласили в Россию, на финал чемпионата мира.

Как и чем лучше бурить, основатель компании Илон Маск с коллегами обсуждают в Twitter. Переписка началась 3 июля с просьбы помочь, на что создательTesla и Falcon 9 скромно ответил, что он не против, но, видимо, тайцы справляются сами. Позже стало известно, что команда SpaceX уже добралась до пещеры и на месте решает, где лучше ставить насосы. Последнее предложение — сделать воздушный тоннель под водой.

В успех команды Илона Маска верят в FIFA. Глава международной федерации Джанни Инфантино направил правительству Таиланда письмо со словами поддержки и приглашение на финал чемпионата в России 15 июля.

Напомним, детская футбольная команда и их тренер оказались отрезанными от мира в пещере Тхам Луан. Ее затопило водой, и туристы не смогли вернуться, найти их удалось только спустя 9 дней.