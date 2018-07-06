Экс-глава Ростехнадзора Северо-Запада сознался в афере на 4,5 млрд. Теперь он готов на всё

Двухмесячный арест расположил к откровенности бывшего руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Григория Слабикова. Менять койку в следственном изоляторе на квартиру на Крестовском острове он уже не стремится.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 6 июля Дзержинский районный суд вынес постановление о продлении меры пресечения Григорию Слабикову. Его обвиняют в мошенническом хищении 4,7 миллиарда рублей. Деньги были собраны саморегулируемыми организациями (СРО) со своих членов. По версии следствия, средства вывели через цепочку фирм на сторонние счета, 20 – 25% в качестве вознаграждения получил Слабиков.

«Слабиков вину признает, раскаивается. Пояснил суду, что уже готов понести любое наказание», – уточнили в пресс-службе.

Во время ареста 11 мая «пока ещё руководитель» Слабиков подтвердил только ряд незначительных обстоятельств. Свой процент за хищения и участие в нём отрицал, отправляться в СИЗО отказывался и просил о домашнем аресте в квартире. К тому времени оттуда и из банковских ячеек ещё не успели изъять больше 1,7 миллиарда наличными. За два месяца в камере, судя по всему, он успел обжиться и против продления ареста не возражал. Под стражей он останется как минимум до 11 августа.

Накануне в Дзержинском суде свою вину в мошенничестве признала его дочь, Елена Слабикова. В отличие от отца, оснащённость и уют изолятора она не оценила. Ей арест продлили также на месяц и два дня.