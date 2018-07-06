Очевидцы: Сочи и Адлер ушли под воду перед матчем Россия - Хорватия

Черноморское побережье России посетила непогода. 6 июля после мощного ливня курортные города Сочи и Адлер частично оказались затопленными. Последствия стихии очевидцы снимали на телефоны и выкладывали в соцсети.

читательница "Фонтанки" Ирина

На кадрах видно, как грязно-зеленая вода скрыла улицы и парковки, как люди пытаются забраться на ограждения, чтобы в буквальном смысле не утонуть. Пользователи соцсетей сообщают, что местами глубина луж превышала метр.

Судя по комментариям очевидцев, тяжелее всего пришлось тем, кто живет или отдыхает в Адлере – там осадков выпало больше. Читательница «Фонтанки» Ирина рассказала, что непогода никак не отразилась на курортных районах, так как в частном секторе лучше позаботились о строительстве и прочистке ливневых канализаций. А вот территориям, находящимся в ведомстве города, пришлось несладко. К примеру, затопленным оказался железнодорожный вокзал.

Напомним, 7 июля на стадионе в Сочи команды России и Хорватии поборются за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу.