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Строительство
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06.07.2018 16:44
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В ЖК «Солнечный город» начались продажи нового корпуса

В ЖК «Солнечный город» начались продажи нового корпуса

Setl City

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в новых корпусах 9.1 и 9.2 ЖК «Солнечный город», который компания Setl City возводит в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Стоимость квартир в новом доме от 1,9 млн рублей, также покупатели могут получить скидку в рамках акции #moreПН*, которую проводит «Петербургская Недвижимость» до 18 июля.

Вышедшие в продажу корпуса выполнены в единой стилистике ЖК «Солнечный город». Они представляют собой дома высотой по 12 этажей. Оба дома отличаются компактностью – от 4-х квартир на этаже. Дворы будут закрыты от машин и благоустроены. Среди новых квартир представлено множество разнообразных планировок: от студий до просторных популярного евроформата. Все они сдаются с полной чистовой отделкой по обновленным стандартам Setl City «Итальянские коллекции» в одном из двух цветовых решений «Ваниль» или «Шоколад». Среди нововведений — теплые полы в ванной комнате, усовершенствованные решения и обновление до 90% материалов отделки.

Со 2 по 18 июля покупатели квартир в «Петербургской Недвижимости» могут стать участником акции #moreПН* и получить дополнительную скидку на квартиру в ЖК «Солнечный город» за участие в морской фотосессии.

О проекте:

Жилой квартал «Солнечный город» возводится в Красносельском районе, в окружении четырех городских парков. Приоритет здесь отдан домам средней этажности, архитектура которых выдержана в лаконичном стиле, а фасады оформлены в светлых и шоколадных цветах. Для жителей будут работать детские сады, школы и коммерческие помещения на первых этажах. В частности, рядом с корпусами 9.1 и 9.2 будут построены собственные школа и детский сад. Также на территории квартала идет строительство парка отдыха, а к концу 2019 года будет построен торговый комплекс, где откроется сетевой супермаркет, фитнес-центр, магазины одежды, бытовой техники и детских товаров. Напомним, в ЖК «Солнечный город» уже сданы и заселены дома первых двух очередей, введены в эксплуатацию два детских сада с бассейнами. В третьем квартале 2018 года планируется ввести в эксплуатацию первую общеобразовательную школу на 1375 мест с двумя бассейнами. Эксклюзивный продавец – «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" -  застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/solnechnyi-gorod/declarations

*Сроки акции: 02.07.2018г по 18.07.18г, организатор акции: ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость», юридический адрес: 196066, CПб, Московский пр., д.212, литер А, ИНН 7816094750 ОГРН 1027804907129. Предложение «Лови скидки на квартиры» действительно при условии внесения залога и заключения договора участия в долевом строительстве в срок с 02.07.2018 до 18.07.2018 включительно в отношении любого типа квартир в жилых комплексах застройщика с коммерческим наименованием ООО «Сэтл Сити» с использованием любого способа оплаты. Скидки суммируются с базовыми скидками и скидками по карте постоянного покупателя. Скидка не суммируется со скидками по «Корпоративной жилищной программе», «Региональной жилищной программе» и «Военной ипотеке» и не распространяется на «пакетные» квартиры в жилых комплексах, иные сертификаты и купоны, а также на квартиры, забронированные до 02.07.2018 включительно. По условиям предложения для получения скидки на приобретаемую квартиру клиенту необходимо сфотографироваться в морской стилистике в одной из специальных фотозон, которые расположены в офисах продаж ООО «ЦРП «Петербургская Недвижимость» и загрузить данную фотографию в одну из соцсетей (ВКонтакте, Facebook, Instagram) либо на сайт www.spbrealty.ru/morepn с хештегом #moreПН. Предоставление данного размещенного поста при подписании договора является основанием для предоставления указанных скидок на квартиры. Количество квартир ограничено. С информацией о застройщиках, адресах расположения жилых комплексов, проектных декларациях можно ознакомиться на сайте www.setlcity.ru. Подробности предложения, размерами скидок, а также адреса расположения офисов продаж на сайте www.3355555.ru.

 

 

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