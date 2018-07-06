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Бизнес
06.07.2018 19:01
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«Меркурий» зажевал колбасу: из-за сбоев в «продуктовом ЕГАИС» товары рискуют не доехать до покупателя

Глобальной остановки поставок продуктов в магазины удалось избежать. Но производители несут убытки и грозятся повысить цены.

«Меркурий» зажевал колбасу: из-за сбоев в «продуктовом ЕГАИС» товары рискуют не доехать до покупателя

Сергей Вдовин/Интерпресс

С 1 июля в России заработала система электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) «Меркурий». Она предписывает производителям всех продуктов животного происхождения, за исключением молока, перейти на электронные ветеринарные сертификаты. Предполагалось, что это избавит бизнес от бумажной волокиты. Но участники рынка не успели подготовиться к игре по новым правилам. В первую же неделю работы «Меркурия» случилось несколько крупных сбоев.

До недавнего времени оборот животноводческой продукции осуществлялся по бумажным ветеринарно-сопроводительным документам. В этой системе нередки серые схемы. Чтобы избавить прилавки от фальсификата, и решено было перевести отрасль на электронный документооборот. Система ФГИС «Меркурий» создана для того, чтобы отследить весь путь молока, мяса, птицы, а также растительных масел от производителей сырья до конечного потребителя.  

С 1 июля на «Меркурий» должны были перейти производители и дистрибьюторы мяса, птицы, молока, рыбы и морепродуктов. Но в последний момент готовую молочную продукцию исключили из системы после бурных протестов отрасли. Производители других товаров тоже предупреждали, что на этапе тестирования система давала сбои, а значит, проблемы будут и при запуске. И не ошиблись.

Перебои с колбасой

«В ночь с 4 на 5 июля система не отвечала на запросы с 4 до 8 утра – то есть в то самое время, когда происходят основные отгрузки», – рассказал «Фонтанке» Андрей Шкредов, исполняющий обязанности генерального директора «Пит-Продукт» (входит в состав финской Atria). По его словам, без электронных сертификатов завод не имеет права отгружать товар, сроки поставок в торговые сети срываются. Пока ретейлеры относятся к ситуации с пониманием. Но одну поставку из-за разногласий вокруг оформления электронного сертификата уже пришлось отменить.

Другой мясной производитель, работающий в Северо-Западном регионе, на условиях анонимности рассказал, что за неделю был вынужден отозвать десятки тонн продукции, что составляет 20% поставок. По его словам, приемка товара в магазине растягивается на шесть часов, потому что товароведы не могут оформить документы сами и вынуждены обращаться в центральный офис. На складах машина может зависнуть на несколько суток. «Есть ошибки в классификации: у ретейлера и поставщика один и тот же продукт может быть закодирован по-разному», – пояснил собеседник издания. 

«Сбои есть», – сообщил представитель производителя мясной продукции «Самсон», но подробностей не уточнил. В «Мираторге» на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки», но ранее компания сообщала о «двух инцидентах» в работе системы.

Производителям приходится либо платить за простой из своего кармана (от 700 до 3000 рублей в час), либо разворачивать машину. «Предприятия терпят колоссальные убытки. Вероятно, на следующей неделе будет повышение цен», – отметил представитель одного пищевика. Проблемы могли носить более глобальный характер, но, как на условиях анонимности рассказали участники рынка, многие поставщики скоропортящийся продукции и торговые сети пришли к негласной договоренности: машину отправляют без сертификата, а пока она едет 8 – 10 часов, документы оформляют в ручном режиме.

В «Мит Стар» признали, что подчас вынуждены вносить данные вручную, хотя потратили средства на автоматизацию. Точный размер затрат для своего предприятия директор по продажам компании Валерий Сергеев не назвал, но для сходного по размеру бизнеса оценил их в 200 – 600 тысяч рублей. Кроме того, вместе с ветврачом на предприятии теперь постоянно находится программист, страхуя его на предмет форсмажоров. При этом в службу поддержки Россельхознадзора, который является оператором «Меркурия», дозвониться проблематично, говорит топ-менеджер.

«Хромает, но идет»

Проблемы есть и у ретейлеров. «Меркурий шагает по стране. Хромает, но идёт», – написал на своей странице в Facebook заместитель директора департамента по взаимодействию с федеральными органами власти X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») Дмитрий Русаков. По его словам, пока обходится «без эксцессов, на уровне доступности товара в магазинах». Но работать приходится «в режиме ручного управления». 

«Висит намертво», – комментирует качество работы системы ИТ-директор сети «Бристоль» Виталий Билевич. «Меркурий» был недоступен около девяти часов, после чего электронные сертификаты пришлось заносить вручную», – пояснил он «Фонтанке». Чиновники пообещали не штрафовать бизнесменов за нарушения в течение полугода. Но потом ретейлеры встанут перед выбором: не отгружать продукцию в магазины или платить штраф. «Надеюсь, скоро это отладят», – говорит топ-менеджер.

С техническими сложностями столкнулись и в «Ленте». «Но пока продукция доходит до полок», – сообщила представитель компании. 

В Россельхознадзоре считают, что система работает «штатно», хотя подтверждают наличие проблем. Перегрузка шлюза по некоторым видам запросов  приводит к сильному замедлению «Меркурия», что «сильно затрудняет работу ряда компаний». Но, по мнению главы Россельхознадзора Сергея Данкверта, сложности возникают у тех компаний, которые вовремя не обучили своих специалистов. Лучше всего подготовились к «Меркурию» в Челябинской и Ярославской областях, а Москва и Санкт-Петербург остаются в «середнячках», цитирует главу ведомства портал milknews.ru.

Проблемы с быстродействием системы возникли еще на этапе тестирования. Но решить их к моменту запуска Россельхознадзор не смог, говорят участники рынка. «Очевидно, пропускная способность каналов связи на стороне дата-центра или мощность серверов недостаточна», – комментирует Андрей Шкредов. Кроме того, «Меркурий» не позволяет выписывать документы заранее. А в режиме реального времени ветеринарные врачи не справляются с оформлением электронных сертификатов. «И мы, и наши партнеры вынуждены привлекать дополнительных специалистов», – добавляет он.

В «Ленте» указывают на то, что многие поставщики зарегистрировались в системе лишь на прошлой неделе и не успели ее настроить. «Мит Стар» не отгружает товары в адрес 5% своих контрагентов, которые не подключились к системе. В основном это небольшие несетевые магазины, уточнил Валерий Сергеев. 

По словам участников рынка, проблемы могли быть куда серьезнее, если бы за несколько дней до старта «Меркурия» правительство не освободило от его внедрения молочных производителей. «Иначе бы пришлось все остановить, сети прислали уведомления, что не могут с нами работать», – говорит заместитель директора Пискаревского молочного завода Георгий Житмарев. По его словам, компания использует «Меркурий» при приеме сырья. «Но это 20 – 30 ветеринарных сертификатов в день. Если что, можем поправить в ручном режиме. Если же говорить о готовой продукции, то при отправке ее в магазины оформлять пришлось бы 20 – 30 тысяч документов в день – на каждую коробку с продукцией», – поясняет он. Теперь компания ждет правил по маркировке молочных продуктов, которые заменят для них «Меркурий».

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

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