18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+17°C
/ Завтра: +18
$ 63.12р
73.90р
18:12 06.07.2018
Расширенный поиск

Чемпионат мира по футболу 2018
06.07.2018 16:24
Печать

Граффити с Черчесовым амнистировали до ноября

Нарисованный главный тренер сборной России получил шанс узнать не только счёт в матче с Хорватией, но и победителя мирового футбольного первенства. Власти Петербурга позволили отложить борьбу за порядок. 

Как сообщили «Фонтанке» в Ленэнерго, 6 июля администрация Петроградского района с запасом продлила срок исполнения предписания. Граффити с изображением Станислава Черчесова на трансформаторной будке в Пушкарском саду разрешено оставить до 1 ноября. Хозяин разукрашенной стены – Ленэнерго – воодушевлен подобной сговорчивостью: компания просила отложить исполнение хотя бы до окончания мундиаля. 

Главного тренера сборной России на трансформаторной будке изобразили художники HoodGraff после того, как российская команда впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Рядом с гигантским портретом добавили строчку из песни «Ленинграда»: «Ты просто космос, Стас». Последний штрих добавил Шнуров, поставив свой копирайт. К вечеру того же дня на портале «Наш Петербург» местный житель Александр С. оставил просьбу разобраться с художествами, «позорящими местный стрит-арт». Мужчина оставил больше 500 жалоб на портале, он удостоен статуса «профессионал». В большинстве случаев к нему прислушиваются.

Отметим, некоторые болельщики «Зенита» обещают сами закрасить граффити — их не устраивает изображение выходца из «Спартака» в центре Петербурга.

Перейти к комментариям

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
MarketGid News
СМИ2

Новости компаний
Setl City
06.07.2018 16:44

В ЖК «Солнечный город» начались продажи нового корпуса

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи квартир в новых корпусах 9.1 и 9.2 ЖК «Солнечный город», который компания Setl City возводит в Красносельском районе Санкт-Петербурга
фото предоставлено Пресс-службой Группы «Эталон»
06.07.2018 15:16

Жилой комплекс Botanica* от «Эталон ЛенСпецСМУ» объявлен «Премьерой года»

5 июля в отеле «Астория» состоялась торжественная церемония награждения победителей премии Urban Awards 2018. Жилой комплекс Botanica* от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») стал лауреатом в номинации «Премьера года».
pixabay.com
06.07.2018 15:09

Эмад Салех и УК «Резиденс» расширяют спектр консалтинговых услуг

Управляющая компания «Резиденс», созданная Эмадом Салех в 2012 году, расширяет спектр и географию услуг для владельцев бизнеса в любом регионе Российской Федерации. Речь идет о сопровождении и управлении бизнесом, а также всестороннем консалтинге.
АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
06.07.2018 13:40

"Алмаз – Антей" примет участие в международной промышленной выставке ИННОПРОМ–2018

Выставка пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 июля в МВЦ "Екатеринбург–ЭКСПО". АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" продемонстрирует возможности производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
Фото предоставлено мобильным оператором Yota
06.07.2018 12:59

Yota тоже надеется

Федеральный мобильный оператор Yota надеется на победу вместе с болельщиками и футболистами.
фото:Александр Ткачев/ "Уральские авиалинии"
06.07.2018 12:03

«Уральские авиалинии» расширяют присутствие в аэропорту Пулково

Авиакомпания «Уральские авиалинии» в летнем сезоне 2018 года открыла шесть новых направлений полетов из Санкт-Петербурга
Setl City
06.07.2018 11:31

Возле ЖК «GreenЛандия» появятся три новые автобусные остановки

Возле ЖК «GreenЛандия-1» и «GreenЛандия-2» неподалеку от метро «Девяткино» к середине июля появятся новые автобусные остановки. Они будут установлены на собственные средства Setl City для удобства жителей, которые теперь смогут доезжать на общественном транспорте практически до собственного дома.
АО «Строительный трест»
06.07.2018 10:46

NEWПИТЕР* – жилой комплекс года по версии Urban Awards 2018

По итогам юбилейной, десятой федеральной премии Urban Awards 2018, церемония награждения которой состоялась 5 июля в Санкт-Петербурге, квартал NEWПИТЕР* компании «Строительный трест» был признан жилым комплексом года комфорт-класса Ленинградской области.
Setl City
06.07.2018 10:44

ЖК «Притяжение»: еще больше интересных квартир на Выборгской набережной

«Петербургская Недвижимость» открыла продажи нового корпуса жилого комплекса «Притяжение» от Setl City. Проект бизнес-класса, вышедший на рынок этой весной, сразу «притянул» внимание покупателей, продемонстрировав высокий темп продаж.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.07.2018 16:00

Банк «Санкт-Петербург» снизил ставки по ипотеке

С 1 июля Банк «Санкт-Петербург» изменил условия ипотечного кредитования. Снижены ставки по большинству программ продуктовой линейки банка.
Магазин "Кей"
05.07.2018 15:20

Советы экспертов КЕЙ, которые помогут продлить жизнь наушникам

Для того чтобы ваши наушники служили вам верой и правдой долгое время, эксперты КЕЙ рассказали, чего не стоит делать с наушниками, где у них слабые места и как их укрепить
ГК «Эталон»
05.07.2018 12:12

В компании по эксплуатации недвижимости ГК «Эталон» в СПб сменился гендиректор

Новым генеральным директором петербургского АО «Сервис-Недвижимость», занимающегося сервисным управлением недвижимости и входящего в Группу «Эталон», назначена Алла Винник