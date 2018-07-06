Граффити с Черчесовым амнистировали до ноября

Нарисованный главный тренер сборной России получил шанс узнать не только счёт в матче с Хорватией, но и победителя мирового футбольного первенства. Власти Петербурга позволили отложить борьбу за порядок.

Как сообщили «Фонтанке» в Ленэнерго, 6 июля администрация Петроградского района с запасом продлила срок исполнения предписания. Граффити с изображением Станислава Черчесова на трансформаторной будке в Пушкарском саду разрешено оставить до 1 ноября. Хозяин разукрашенной стены – Ленэнерго – воодушевлен подобной сговорчивостью: компания просила отложить исполнение хотя бы до окончания мундиаля.

Главного тренера сборной России на трансформаторной будке изобразили художники HoodGraff после того, как российская команда впервые за 32 года вышла в плей-офф чемпионата мира по футболу. Рядом с гигантским портретом добавили строчку из песни «Ленинграда»: «Ты просто космос, Стас». Последний штрих добавил Шнуров, поставив свой копирайт. К вечеру того же дня на портале «Наш Петербург» местный житель Александр С. оставил просьбу разобраться с художествами, «позорящими местный стрит-арт». Мужчина оставил больше 500 жалоб на портале, он удостоен статуса «профессионал». В большинстве случаев к нему прислушиваются.

Отметим, некоторые болельщики «Зенита» обещают сами закрасить граффити — их не устраивает изображение выходца из «Спартака» в центре Петербурга.