«Лето двушек» пришло в «Шуваловский»

ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» продолжает акцию «Лето двушек»*. Теперь приобрести двухкомнатную квартиру по специальным условиям можно и в жилом комплексе «Шуваловский».

«Лето двушек» – это двухкомнатные квартиры по специальным ценам в доме бизнес-класса с видом на Неву или комплексах комфорт-класса в зеленых районах города – Калининском, Красногвардейском или Приморском. В акции, помимо «Шуваловского», принимают участие жилые комплексы «Цивилизация», «Цивилизация на Неве» и «Калейдоскоп». А главный герой июля – «Царь-двушка» в жилом комплексе «Новая Охта» по цене от 4 млн рублей.

Классические варианты с просторными спальнями или европейские форматы с большими кухнями-гостиными до 31 кв. м – в спектре предложений более 1000 вариантов. Акция действует при любой форме оплаты (в том числе при рассрочке от застройщика) и не суммируется с другими акциями или скидками.

Жилой комплекс «Шуваловский» строится в Приморском районе на пересечении Парашютной улицы и Шуваловского проспекта. Это один из масштабных проектов, который «Группа ЛСР» реализует в Санкт-Петербурге. Всего здесь появятся 24 жилых дома, 12 из которых уже построены. Сегодня в этой части Приморского района уже есть все необходимые условия для комфортного проживания. Рядом с «Шуваловским» хорошая инфраструктура: супермаркеты, школы, поликлиники, спортивные центры. Комплекс отличает хорошая транспортная доступность: неподалеку станции метро «Комендантский проспект» и «Пионерская», развита сеть наземного транспорта, а автомобилисты оценят быстрый выезд на КАД и ЗСД. Окрестности комплекса знамениты масштабными зелеными зонами: Новоорловским и Северо-Приморским лесопарками, Удельным парком, Юнтоловским заказником, парком 300-летия Санкт-Петербурга. Из окон квартир, расположенных на верхних этажах, можно любоваться живописными пейзажами.

*Сроки акции: с 06.07.2018г. по 31.07.2018г. Организатор акции: ООО «ЛСР. Недвижимость-СЗ», юр.адрес: 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д.36, лит. Б, пом. 29Н (310), ИНН/ОГРН: 7826090547/ 1027810227884. Подробнее об организаторе, порядке, сроках проведения акциях можно ознакомиться на сайте http://www.lsr.ru/ или по тел. (812) 325-01-01

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

ЖК «Шуваловский» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/shuvalovskiy/documents/

Жилой комплекс «Калейдоскоп» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/kaleydoskop/documents/

Комплекс «Цивилизация» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya/documents/

Комплекс «Новая Охта» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте http://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/novaya-okhta/documents/

ЖК «Цивилизация на Неве» - застройщик ООО «ЛСР. Недвижимость – Северо-Запад», проектная декларация на сайте https://www.lsr.ru/spb/zhilye-kompleksy/tsivilizatsiya-na-neve/documents/