Жильцы треснувшего дома ждут решения о переселении в автобусе на Зверинской

Без крыши над головой жильцов на время работы МЧС и жилищников в треснувшем доме на Петроградской стороне не оставил «Пассажиравтотранс». К зданию подогнали автобус.

Как сообщает «Пассажиравтотранс», автобус подъехал к 20-му дому на Зверинской улице еще около часа дня 6 июля, практически сразу после эвакуации. Он пробудет возле здания до шести вечера — именно на это время назначено совещание, на котором будет принято решение о переселении. Сначала, напомним, сообщалось лишь о частичной эвакуации, позже жильцы рассказали «Фонтанке», что с вещами на выход отправились все. По словам читателей, в здании рухнул пол, трещины видны на 2-м и 3-м этажах. Ремонт в здании не делали с момента его постройки в 1910 году.