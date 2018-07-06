Россия обложит пошлинами строительную технику и нефтегазовое оборудование из США

В ответ на американские «стальные» пошлины Россия ввела дополнительные сборы на импорт некоторых товаров из США. Об этом 6 июля заявил министр экономического развития Максим Орешкин, сообщают «Ведомости». Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Дополнительными пошлинами, по словам министра, будут облагаться товары из США, которые уже производят в России. Это некоторые виды строительно-дорожной техники, нефтегазового оборудования, инструменты для обработки металлов и для бурения скальных пород, а также оптоволокно.

«Компенсирующие меры применяются в виде дополнительных, повышенных ставок импортных пошлин в размере от 25 до 40% от стоимости ввозимого товара», – пояснил Орешкин.

Также отмечается, что Россия может ввести «остальную часть компенсирующих мер» в марте 2021 года, когда истекут 3 года с начала введения дополнительных пошлин в США, либо после разрешения споров во Всемирной торговой организации, которые касаются нарушения правил американской стороной.



Напомним, в марте 2018 года президент США Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на ввоз стали и 10-процентную — на импорт алюминия из России и стран Евросоюза. Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов тогда заявил, что российские компании потеряют на этом 3 миллиарда долларов.

Евросоюз получил отсрочку с введением пошлин, которая истекла 1 июня. В ответ ЕС обложил дополнительными пошлинами целый ряд товаров из Америки, в первую очередь джинсы, мотоциклы и бурбон.