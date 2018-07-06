Банк России пообещал полрубля за выход сборной в полуфинал

К поддержке российских футболистов на чемпионате мира по футболу подключился Центральный банк РФ, который 6 июля пообещал выпустить монету номиналом в 1/2 рубля. Монета появится, если национальная сборная обыграет хорватов и выйдет в полуфинал мундиаля, сообщил регулятор в Twitter.

В департаменте по связям с общественностью ЦБ РФ «Фонтанке» сообщили, что тираж, сроки выпуска и металл, из которого отольют монеты, определят «только при соблюдении первого условия». Иными словами, только после победы над хорватами.

Ранее к ЧМ-2018 были выпущены монеты номиналом в 3 рубля из серебра и номиналом в 50 рублей из золота.

Матч сборных России и Хорватии начнётся 7 июля в 21:00 на сочинском стадионе «Фишт». Победитель пары сыграет в полуфинале с Англией или Швецией. Эти команды также завтра поборются за полуфинал.

Напомним, что подразделения МВД по всей стране проводят акцию в поддержку сборной России по футболу. Полицейские раскрыли себя с неожиданной стороны: видеоролики, снабжённые тегом #ЧеканьЗаНаших, каждый день появляются в соцсетях и даже на официальных сайтах.