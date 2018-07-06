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«Постоял-постоял и решил сложиться»: жители дома на Зверинской не будут ночевать в своих квартирах

Десятки лет заброшенности и проектная ошибка могут приговорить еще один старинный дом на Петроградской стороне.

«Постоял-постоял и решил сложиться»: жители дома на Зверинской не будут ночевать в своих квартирах

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Стены столетнего дома 20 на Зверинской «поехали» – после 30-летнего стояния «ногами в воде», прошитые трещинами, с частично расселенными коммуналками. В Петроградском районе целый день шли срочные совещания о том, что делать. МЧС, тем временем, поставило на лестницах и в квартирах двадцать распорок, которые должны поддержать здание. К вечеру эвакуированные жильцы так и не вернулись обратно в свои квартиры – с дырами в полах и скобами в стенах. А дом закрыли зеленой сеткой.

Тревогу забили утром: полиция оцепила шестиэтажное здание, обитателям дали время, чтобы забрать документы и вещи, а затем всех эвакуировали. «Пассажиравтотранс» сообщил, что «в связи с угрозой обрушения дома на Зверинской» направил  автобус для временного размещения жильцов. В ГУЖА № 2, которое управляет домом, телефоны молчали. В районной администрации комментировать происходящее целый день отказывались и предлагали ждать вечера. Вечером сообщили: доступ в дом ограничен, для 12 человек найден маневренный фонд. Что касается остальных, то их судьба пока неясна, но ночевать в своих квартирах они точно не будут. В доме 33 квартиры, 18 отдельных и 15 коммунальных, прописано 137 человек. 

Михаил Огнев

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Михаил Огнев

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«Дом крайне запущенный, крайне», – говорят в Фонде капремонта. У коммунальщиков данных о капремонте здания нет, но сами жители еще помнят, что в 1966 – 1967 годах ремонт проводился. «Сделали водопроводное отопление, снесли (по глупости жильцов) шикарные изразцовые печи, новый паркет клали тем, кому надо было, фасад отремонтировали. Установили газовую колонку и убрали водяную, которую нужно было топить дровами. В советское время дом был в полном порядке», – вспоминает Светлана, бывшая обитательница квартиры №7. 

Писать коммунальщикам жители начали 30 лет назад, рассказала «Фонтанке» Людмила Ларионова. глава домового совета. «Подвал у нас затоплен с 1988 года. У меня этой переписки только по подвалу сантиметров десять толщиной», – говорит она. В 2007 году вплотную к старому дома на Зверинской построили новенький – № 22. А во дворе 20-го поставили новую газовую котельную. Но трубу к ней проложили якобы через старый, полный сырости фундамент, который и без того дышал на ладан. «Ответственность за это почему-то решили возложить на застройщика 22-го дома, а не на «Газпром», – поясняет Ларионова. – В результате у нас просто поставили стойки в подвале. Дом и теперь на них стоит».

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«В 2007 году с появлением «соседа» наш дом стал наклоняться, – вспоминает Наталья Кузнецова, нынешняя жительница коммунальной квартиры № 7. – Со двора была трещина с первого по последний этаж. Поставили маячки. Даже окна меняли некоторым, а в стены вставили скобы. У нас в комнатах трещины шли по потолку. В 2011 году я писала в администрацию про дыру в ванной. Приходили, фотографировали, ахали, но на этом все и заглохло. Мы сами с соседями по квартире вскрыли полы на кухне и в ванной, починили что могли. Увидели эту фановую трубу с дырами, сгнившее перекрытие».

Тем не менее глава домового совета считает, что дом мог бы простоять так еще долго, если бы Фонд капремонта не затеял ремонт в 4-й и 7-й квартирах. На данный момент в домсовете основная версия причины произошедшего: «устранение аварийного состояния отдельных строительных конструкций», которое фонд взялся провести в этих двух семикомнатных коммуналках. Они расположены на втором и третьем этажах, друг под другом. 

Проект работ сделало в 2015 году ООО «Проект Инжиниринг Люзунген Рус». Между двумя квартирами планировали заменить перекрытие. Кроме того, в обеих должны были заменить межкомнатные перегородки. В 2016 году конкурс Фонда капремонта на этот объект выиграло ООО «Промлайн». Дело было за малым — расселить жителей. Однако, как заявляют в жилищном комитете, к работам компания приступить не смогла, потому что обитатели коммуналок тянули с выездом в маневренный фонд. «В 2016 году жильцы не пустили рабочих», – подтверждают в Фонде капремонта. 

Дальше был суд: жилкомитет выступил с иском о выселении, который закончился мировым соглашением. 1 октября 2017 года жители обеих квартир — в одной восемь человек, в другой двенадцать — собрали вещи. Переезд был за свой счет, хотя власти обещали помочь, подчеркивает Наталья. В октябре подрядчик все-таки зашел на объект, но ненадолго. «Мы расторгли договор, так как компания на другом объекте плохо себя показала и была исключена из реестра добросовестных», – заявил «Фонтанке» пресс-секретарь Фонда Николай Врагов. Второй контракт был заключен с неким ООО «Алев Строй». Достойная компания состоит в «реестре квалифицированных подрядных организаций» жилкома. Разговор с ней не получился: услышав слово «Фонтанка», трубку бросили.

Кузнецова описывает события иначе. По ее словам, в 2016 году замеры в квартирах действительно делали, но о переезде в маневренный фонд жителей известили почему-то письмом, в котором не было даже адреса. Людмила Ларионова также считает, что винить жителей нельзя и что на самом деле причиной является ошибка в проекте. По ее словам, на 5-м и 6-м этажах дома коммуналки разделили стеной. Ниже, в том числе в седьмой и четвертой квартирах, а также на первом этаже (в салоне красоты), эта стена поддерживалась межкомнатными перегородками. Вся эта конструкция держалась относительно крепко. Но в феврале новый подрядчик снес стену, по-видимому, в обеих аварийных коммуналках. А на первом этаже, как рассказали «Фонтанке» жители, эту перегородку снесли уже давно. 

«Выбили основание из-под несущей стены. И она, так сказать, «пошла». Дом не удержался, – считает глава домового совета. – В апреле строители просто ушли, испугавшись, что может произойти что-то нехорошее. Ушли, оставив дом. А он постоял-постоял и решил сложиться. Может, они и известили заказчика, но меры-то никто не принял. Так что, когда там люди выселялись — неважно, это роли не сыграло». 

«В октябре приходил первый подрядчик, посмотрел, побеседовал. В феврале выяснилось, что он сменился. 21 февраля мы снова собрались и сдали новой компании ключи. Потом приходила я туда иногда, и соседка из четвертой квартиры тоже, — рассказывает Наталья Кузнецова. – Соседка иногда заставала рабочих. Я — никогда, абсолютно пустая квартира стояла, были вынесены все двери, сняты счетчики. И да, убраны межкомнатные перегородки. В двух комнатах соседки часть вещей вывезли и часть оставили. Но сказали строителям, что если нужно будет — позвоните, мы освободим комнаты. Никто не звонил. А сейчас они говорят, что якобы мы им мешали».

Около десяти семей из 4-й и 7-й квартиры сейчас временно живут в других петроградских коммуналках. Одну переселили на первый этаж того же дома. По словам Натальи, в доме 23 на ул. Красного Курсанта в разных комнатах оказались три семьи. «Там мы жили на 16 метрах четыре человека. Бывший муж с 1989 года стоит на очереди на улучшение условий жилья. И тут в коммуналке четыре семьи, – обреченно говорит она. – В полах и потолках дыры, картонные стены, двери. Один бойлер — 50 литров, 12 человек из этого моется. Мыши ходят. Приходил сантехник, хоть раковину почистил, а то вода шла фонтаном». 19 июня жители получили письмо — ответ на свои жалобы от вице-губернатора Николая Бондаренко. «Администрация поручила управляющей организации… произвести дератизацию подвальных помещений», – говорится в ответе.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»

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