Ассенизатор потушил полыхающую «Газель» в Иваново. Тем, что у него было

Автомобильный пожар в городе Иваново трагедией не обернулся. Помогли очевидцы. К счастью, у них с собой было нечто более эффективное, чем один огнетушитель.

Как сообщает издание IvanovoNews, днём 6 июля на улице Парижской Коммуны загорелась грузовая тентованная «Газель». На подмогу пришли проезжавшие мимо ассенизаторы – оперативно отреагировав, водители потушили пожар содержимым цистерны.

Причиной возгорания стало замыкание проводки, предполагают очевидцы.

Видео: YouTube/Bars Bars

«Ассенизатор помог, пожарные приехали через минуту после того, как потушили», – рассказывает Катя в группе «Автопартнер Иваново | ДТП ДПС ПДД» «ВКонтакте».

«Молодец! Не растерялся и спас авто. Уважуха!!!» – пишет Вадим. Надежда тоже хвалит спасателей за сообразительность, но всё же высказывает опасение: «Быстро потушил. Не ввели бы как официальное средство для тушения пожаров».

Напомним, за последнее время в России случилось несколько ДТП с пожарами, в которых гибли люди, в том числе в Петербурге.