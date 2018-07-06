Открытие движения по участку улицы Маршала Казакова откладывается еще на год из-за вандалов

Комитет по строительству Санкт-Петербурга планирует открыть движение на улице Маршала Казакова от проспекта Героев до Балтийского бульвара лишь в третьем квартале 2019 года.

Как уточнили в ведомстве на запрос местной жительницы (есть в распоряжении «Фонтанки»), в проект вмешались неизвестные вандалы — построенные электросетевые объекты, светофорные посты и кабельные линии повреждены или разукомплектованы.

К середине августа 2018 года Фонд капитального строительства и реконструкции должен заказать и провести обследование объектов для оценки стоимости их восстановления, после чего Смольный выделит средства на их приведение в рабочее состояние. Затем их можно будет передать на баланс эксплуатирующим организациям и открыть движение.