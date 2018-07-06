Изгнанному из психушки отставному офицеру ВМФ просят 10 лет, он стащил миномет и забросал спецназ гранатами

Красногвардейский суд Петербурга начал прения по делу бывшего военного моряка, который дал бой спецназу ФСБ и спрятался в психиатрической больнице. Александр Кушнарев достоин десяти лет колонии общего режима, счел гособвинитель.

Как передает корреспондент «Фонтанки», днем 6 июля Кушнарева доставили из спецблока Крестов. Свою вялую заплетающуюся речь подсудимый объяснил антипсихотическими препаратами. Его адвокат Руслан Денисов просил назначить психиатрическую экспертизу, но судья Светлана Карлова отказала.

Прокурор попросил признать Кушнарева виновным в хищении миномета с Ржевского полигона зимой 2017-го, изготовлении взрывного устройства, хулиганстве с применением оружия в августе того же года и краже имущества из патриотической организации «Валькирия» и по совокупности попросил приговорить к десяти годам.

Кушнарев в звании капитан-лейтенанта ранее служил на авианосце «Адмирал Кузнецов», был уволен за нарушение правил хранения гостайны. На «гражданке» навык ВМФ не сдаваться у него остался. После хищения миномета Кушнарев потребовал 100 тысяч рублей у командования Ржевского полигона. Выкуп должны были принести в технологическое помещение моста Александра Невского. Вместо военных приехал спецназ ФСБ «Град». Кушнарев забросал бойцов ручными газовыми гранатами «Черемуха».

Находясь под домашним арестом, экс-моряк обворовал патриотический клуб «Валькирия», а в августе снова приехал к «ржевским» и устроил стрельбу.

В ходе судебного процесса Кушнарев находился под подпиской о невыезде. Первый раз прения были назначены на 22 июня 2018 года, но они не состоялись. Кушнарева незадолго до заседания госпитализировали в психиатрическую больницу. Адвокат Денисов объявил об этом судье Карловой, но у нее уже лежали рассекреченные материалы оперативно-разыскных мероприятий ФСБ. Из них следовало, что Кушнарев по совету защитника сымитировал припадок, чтобы не доводить дело до прений. Подсудимого заочно арестовали, объявили в розыск и в тот же день, 22 июня, задержали в больнице и переправили в Кресты. Кушнарев признает вину частично.