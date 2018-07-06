ЖК «Образцовый квартал 4» аккредитован «СМП Банком»

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

В линейке банков партнеров ЖК «Образцовый квартал 4» прибавился еще один банк. Акционерное общество Банк «Северный морской путь» (АО «СМП Банк») аккредитовал строящийся малоэтажный ЖК.

На этапе строительства малоэтажного ЖК выгодно приобретать квартиры на начальном этапе строительства со скидками. Важно помнить, что с каждым построенным этажом скидки на квартиры будут уменьшаться. Это значит, что сейчас есть отличная возможность приобщиться к атмосфере комфорта в новом «Образцовом», выбрать квартиру по направлениям сторон света, а также выбрать этаж, на котором она будет располагаться.

ЖК «Образцовый квартал 4» строится в рамках проекта комплексного освоения территории «На Царскосельских холмах». Территория площадью 316 га расположена между КВЦ Экспофорум и городом Пушкин, с его величественными парками и дворцами.

В состав дома входят три четырехэтажных дома с мансардным этажом на 235 квартир. Просторные входные группы, лифты Schindler, автономные газовые крышные котельные, система отопления теплым водяным полом, окна с клапанами притока воздуха и панорамное остекление. Все это ждет счастливых обладателей ключей от своей новой квартиры.

Приезжайте в отдел продаж, расположенный рядом с ЖК, чтобы убедиться в высокой скорости строительства домов и совершить экскурсию на готовые ЖК «Образцовые кварталы». Также в отделе продаж вас ознакомят с возможной рассрочкой от застройщика, приобретением квартиры с субсидиями и материнским капиталом.

АО «СМП Банк», генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций №3368 от 16 декабря 2014 года

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Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya