Ректор университета Бонч-Бруевича вернулся к обязанностям без судимости

Невский районный суд Петербурга прекратил уголовное дело о превышении должностных полномочий ректором университета Бонч-Бруевича Сергеем Бачевским. Глава вуза заплатил штраф и вернулся к работе.

Как рассказал «Фонтанке» Бачевский, на заседании 6 июля ходатайство следствия регионального управления ФСБ было удовлетворено, дело решением судьи прекращено. Ректор остался без судимости благодаря предусмотренной Уголовно-процессуальным кодексом возможности заменить приговор судебным штрафом, если не слишком тяжкое преступление было совершено впервые. Для этого, как уже писала «Фонтанка», главе вуза пришлось примириться с собственной вотчиной и возместить 3 с лишним миллиона рублей, которые университет упустил из-за заключенных Бачевским договоров аренды. «Суд назначил штраф в 25 тысяч рублей, я их уже внес. Решение вступит в силу через 10 дней. Что касается работы, то к ней я вернулся еще 4 июля, больше отстранять меня никто не просил», – рассказал ректор.

Дело, напомним, касалось 9 договоров, которые ректор заключил без конкурсов в 2015 году. Арендаторы занимали помещения в течение года. Задержали его в мае 2017 года, полгода он провел под домашним арестом, после суд ограничил его подпиской о невыезде. Параллельно его отстранили от должности. Учитывая домашний арест, в здании университета ректор не появлялся около года.

Бачевский не спорил, что подписывал бумаги, но с вмененным ущербом согласен не был. «Я не вредитель», – заявил он «Фонтанке».