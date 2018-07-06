Зеленые лужи испугали петербуржцев на Гельсингфорсской

Читатель "Фонтанки" Сергей

Зелёная жидкость вылилась на тротуар и проезжую часть в Выборгском районе Петербурга днём 6 июля. О луже с салатовым оттенком «Фонтанке» рассказали читатели.

По словам очевидцев, больше часа подкрашенную воду сливают из бизнес-центра на пересечении Выборгской набережной и Гельсингфорсской улицы.

Как пояснили нашему изданию в БЦ «Гренадерский», зелёная лужа нетоксична. В первом корпусе дома 4 на Гельсингфорсской проверяют внутренние сети. Чтобы найти протечку, воду подкрасили маркером.