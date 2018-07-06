«Паровозы», грузовики и сумасброды на легковушках окружили Петербург пробками

ДТП собрали мощные пробки на выездах из Петербурга: на Выборгском, Мурманском, Московском шоссе, а также на кольцевой.

«Чёрная-белая» авария на дамбе, на мосту над судопропускным сооружением (в направлении от Горской к Кронштадту), оставила для проезда узкую полосу посреди дороги. Бесстрашные участники ДТП коротают время на проезжей части – вопреки правилам безопасности.

Сервис «Яндекс.Пробки» предупреждает, что на проезд 5,6 километра от В4 до В3 по внешнему кольцу может уйти 26 минут, что на 22 минуты больше обычного.

На трассе «Кола» затор длиной больше 6 километров в сторону области спровоцировала массовая авария. «Рядом с Синявино 2, – сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Один грузовик в канаве, другой на дороге и много легковых. Вроде бы все живы! Службы на месте».

На Московском шоссе, в районе Ям-Ижоры, по словам очевидцев, столкнулись легковушки. В пробке длиной 7,5 километра, от Колпинского шоссе до улицы Тельмана, можно потерять 59 минут, что на 21 минуту больше обычного, предупреждает сервис «Яндекса».

На Выборгском шоссе, у пересечения с Приозерском шоссе, около двух часов назад пять машин собрались в «паровозик». В 13:47 «Яндекс.Пробки» оценили затор в 3,2 километра и 54 минуты. Судя по карте, он постепенно рассасывается.