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06.07.2018 15:16
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Жилой комплекс Botanica* от «Эталон ЛенСпецСМУ» объявлен «Премьерой года»

Жилой комплекс Botanica* от «Эталон ЛенСпецСМУ» объявлен «Премьерой года»

фото предоставлено Пресс-службой Группы «Эталон»

5 июля в отеле «Астория» состоялась торжественная церемония награждения победителей премии Urban Awards 2018. Жилой комплекс Botanica* от компании «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») стал лауреатом в номинации «Премьера года».

Также проект Botanica* вышел в финал премии в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс бизнес-класса».

Проект Botanica* возводится в тихом, живописном квартале Петроградского района, всего в 200 метрах от Ботанического сада. Жилой комплекс состоит из двух корпусов и рассчитан на 356 квартир.

Яркая архитектурная индивидуальность комплекса и близость к Ботаническому саду находят свое продолжение в эргономике квартир. В квартирах будут высокие потолки, большие окна и просторные кухни. На последних этажах будут представлены эксклюзивные квартиры с террасами. В комплексе много двусторонних квартир. Кроме того, во многих гостиных реализовано актуальное современное решение — огромные угловые окна, позволяющие в полной мере насладиться видами города.

В закрытом внутреннем дворе жилого комплекса будет создан уникальный ландшафтный дизайн, а на территории появятся спортивная и детская площадки, зоны для прогулок и отдыха.

«Мы очень рады, что жилой комплекс Botanica* был высоко оценен профессиональным сообществом, – говорит Дмитрий Кашинский, генеральный директор Группы «Эталон». – Высокий интерес к проекту говорит о том, что мы движемся в верном направлении. Это вдохновляет и мотивирует нас на строительство новых проектов с применением умных технологий, использованием экологичных и безопасных для окружающей среды материалов».

Urban Awards – профессиональная премия  в области жилой недвижимости, которая была учреждена в 2009 году для продвижения современных стандартов и передового опыта в девелопменте, для повышения качества инфраструктуры и городской среды. Ежегодно независимая экспертная комиссия, состоящая из самых опытных и влиятельных профессионалов недвижимости, оценивает объекты, учитывая технологии строительства, экономическую устойчивость, маркетинг и управление, энергоэффективность, уровень благоустройства, а также архитектурный облик.

*Ботаника

Справка о ГК «Эталон»

ЖК Botanica  -  застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb

 

 

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