СМИ: Дзюбу хочет купить клуб английской премьер-лиги

Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артем Дзюба своей игрой на чемпионате мира привлек внимание зарубежных клубов. В частности, как сообщает 6 июля «Спорт-Экспресс», форварда хочет приобрести английский клуб «Кардифф Сити», в прошлом сезоне занявший второе место в чемпионшипе (втором по силе дивизионе чемпионата Англии) и пробившийся в премьер-лигу.

Неизвестно, какую цену за него готовы предложить британцы, но, по данным авторитетного сайта transfermarkt.de, трансферная стоимость Дзюбы составляет 7 млн евро. Контракт нападающего с «Зенитом» рассчитан до лета 2020 года.

Напомним, что Артем Дзюба – один из лучших бомбардиров текущего чемпионата мира: после четырех матчей на его счету 3 гола. Вряд ли «Зенит» так легко с ним расстанется. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак уже заявил, что с нетерпением ждет возвращения Дзюбы.

Ранее сообщалось, что также из-за отличной игры за сборную значительно поднялся интерес в Европе к полузащитнику Александру Головину. По слухам, им интересовались «Барселона» и «Ювентус», но, по словам бывшего главного тренера ЦСКА Валерия Газзаева, 22-летний полузащитник уже подписал контракт совсем с другим топ-клубом.