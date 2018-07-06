На полигоне «Новоселки» стартовала семилетняя рекультивация

На полигоне отходов «Новоселки» в Выборгском районе приступили к первому из двух этапов рекультивации, которая растянется на семь лет. Её проект ранее был одобрен жителями на общественных слушаниях.

Документ предусматривает два этапа рекультивации. В рамках первого, технологического, предстоит постепенно выровнять террикон (отвал) и закрыть его защитным изолирующим слоем с применением современных материалов. Во время второго, биологического, этапа верх полигона будет укрыт, на объект завезут почву, посеют траву.

Как сообщили 6 июля в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга, сейчас на полигоне ведется очистка санитарно-защитной зоны от мусора, ремонтируются и очищаются обводные канавы. В этом году на полигоне планируется строительство станции активной дегазации, которая уменьшит выбросы свалочных газов в атмосферу на 65%. Будет проложено 15,5 км горизонтальных перфорированных труб и 2,5 км вертикальных газовых колодцев. Установленная мощность станции – 5,6 МВт. Производство электроэнергии в год составит 48 млн кВт. Реализация проекта станции будет идти по соглашению между инвестором, АО «ТДФ Экотех СПб», и оператором полигона — смольнинским МПБО-2. Станция будет утилизировать газ путем его переработки в газопоршневых двигателях в электрическую энергию.

Всего в бюджете города на рекультивацию «Новоселок» предусмотрено в 2018 году 157 млн рублей, в 2019-м и 2020-м — по 300 млн. Как ранее писала «Фонтанка», рекультивацией полигона занимается реконструктор Муринского парка.