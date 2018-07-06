Эмад Салех и УК «Резиденс» расширяют спектр консалтинговых услуг

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Управляющая компания «Резиденс», созданная Эмадом Салех в 2012 году, расширяет спектр и географию услуг для владельцев бизнеса в любом регионе Российской Федерации. Речь идет о сопровождении и управлении бизнесом, а также всестороннем консалтинге.

Компетенцией компании является доверительное управление и комплексное сопровождение бизнеса. Определяя потребности и возможности, специалисты компании не только повышают конкурентоспособность бизнеса, но и обеспечивают его рост. Отличительной чертой УК «Резиденс» является то, что экспертный состав компании берется за комплексные проекты развития с акцентом на инновации в управлении и IT-технологии.

Как отметил Эмад Салех, несмотря на мировой опыт приглашать внешних управленцев, в России делегирование полномочий является нишевой практикой. На деле же, передача в управление действующего бизнеса профессиональной управляющей компании открывает новые перспективы роста и развития. Стороннее управление дает эффект в области систематизации бизнес-процессов, обеспечения прозрачности, доходности и защите интересов акционеров или собственника компании.

Для собственника становятся доступны оптимизация издержек, в том числе за счет минимизации штата сотрудников, высвобождение своего личного ресурса при полной осведомленности о состоянии дел.

В УК «Резиденс» уверены, что передача бизнеса во внешнее управление может обезопасить предпринимателей от ошибок из-за нехватки компетентных кадров или недостаточного управленческого опыта.

Команда управленцев, которых в свое время собрал Эмад Салех в УК «Резиденс», решает задачи удаленного сопровождения, не забывая про регулярный личный контроль и корректировку деятельности на местах.

В век IT-технологий удаленное доверительное управление реально. УК «Резиденс» берет на себя все: от контрольно-ревизионных функций и функции Совета Директоров до реорганизации и построения управляющих компаний, Холдингов и ГК.

Эмад Салех отметил, что в лице УК «Резиденс» предпринимателям из России стал доступен интеллектуальный ресурс в области менеджмента и специализированных консалтинговых услуг, включая кадровый, бухгалтерский и IT-консалтинг.

Получить информацию об услугах УК «Резиденс» вы можете на официальном сайте компании – http://residence-spb.com/.