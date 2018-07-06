Финские учёные: Балтийское море может стать мёртвым

Учёные из Финляндии выяснили, что в Балтийском море стремительно увеличивается число "мёртвых зон", где наблюдается острая нехватка кислорода. Сейчас их общая площадь достигает 70 тыс. кв. км, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Biogeoscience.

Потеря кислорода в прибрежных районах за прошедшее столетие беспрецедентна в последние 1500 лет. Учёные выяснили это, изучив два четырехметровых осадочных керна, извлеченных со дна Архипелагового моря, которое является частью Балтийского и расположено между Финляндией и Швецией.

По мнению исследователей, основная причина потери кислорода в прибрежных водах — антропогенное загрязнение, вызванное сельскохозяйственными и сточными водами из стран на побережье Балтийского моря. Содержащиеся в них фосфор и азот питают водоросли, которые, отмирая и опускаясь на дно, служат пищей для бактерий, которые активно используют кислород.

Расширение территорий с низким содержанием кислорода может иметь ужасные последствия для окружающей среды и местного населения, поскольку оно может снизить популяцию рыбы и даже привести к массовой гибели морских животных, бьют тревогу биологи. В мёртвых зонах практически отсутствует фауна, там нет даже моллюсков и кольчатых червей.

Ещё одним фактором, который усугубляет ситуацию, является изменение климата — теплые воды менее эффективны при хранении кислорода, говорит Сами Йокинен из Университета Турку, ведущий автор исследования.