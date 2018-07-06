Черчесов: Ребята знают о поддержке Путина, для них это дополнительная мотивация

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов накануне игры с Хорватией за выход в полуфинал чемпионата мира по футболу рассказал о готовности команды и внимании со стороны Путина. Об этом 6 июля пишет «Чемпионат.com».

«Я разглагольствовать и распространяться не буду, рассказывать, что будем делать. Сегодня у нас будет теория, но, конечно, Хорватия отличается от Испании, и мы это учтём. Игра с Испанией — хорошая история для нас и для страны. Но мы смотрим дальше. Нам эйфории поддаваться не надо, потому что турнир продолжается. Смотрите, более классные команды уже на родине. Так что мы готовимся очень серьёзно. Игроки сборной Хорватии играют в топ-клубах, мы всех знаем и готовимся. Что касается Владимира Владимировича (Путина. – Прим. ред.), он мне несколько раз звонил. Нам важна поддержка президента, ребята о ней знают, и это дополнительная мотивация», – заявил Черчесов.

Напомним, нынешний состав сборной России перед началом чемпионата мира называли слабейшим в истории. Даже согласно рейтингу Международной федерации футбола российская команда была слабейшей на турнире. Однако в первом же матче сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счетом 5:0, затем уверенно обыграла Египет во главе с лучшим футболистом английской премьер-лиги Мохамедом Салахом. Несмотря на поражение от Уругвая (0:3) в заключительном матче группового этапа, россияне заняли второе место в группе «А» и вышли в плей-офф. В 1/8 финала команда Черчесова сенсационно обыграла чемпионов мира-2010 – Испанию (1:1, 4:3 по пенальти).

Матч против Хорватии состоится 7 июля в Сочи. Начало в 21:00.