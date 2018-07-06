Россия - Хорватия. Повод для тревоги, и повод для надежды

Сложная история, великолепная форма и пугающий опыт: отдел спорта «Фонтанки» разбирает предстоящего соперника сборной России по футболу и предлагает не отчаиваться.

Борис Теплицкий/Коммерсантъ

Волшебным образом, Хорватия одна из немногих команд, в истории которых было два первых матча. Хорватский футбольный союз был основан еще в 1912 году. На тот момент Хорватия входила в Австро-Венгерскую империю, но на спортивных турнирах народы были представлены отдельно.

После установления в Хорватии фашистского режима сборная Хорватии по футболу начала независимое существование и сыграла первый официальный матч: товарищеский со Швейцарией. В силу политических обстоятельств хорваты могли играть только с командами стран, находящихся под контролем Третьего Рейха или против нейтральных для него сборных. Всего до падения режима в 1945 году хорваты провели 19 матчей: против Италии, Германии, Болгарии и Словаки.

Очередная глава истории начинается после распада Югославии: ФИФА и УЕФА признали Хорватский футбольный союз в 1992 году.

Лучший турнир в истории «шашечных» – чемпионат мира 1998 года. Тогда команда, в которой творил великий Давор Шукер, привезла домой бронзовые медали, и страна встречала сборную как героев. В полуфинале хорваты проиграли хозяевам и будущим чемпионам французам, а в полуфинале обыграли сборную Голландии. Шукер за 7 игр забил 6 голов и стал лучшим бомбардиром турнира. Красивая форма в яркую красно-белую клетку для многих любителей футбола моего поколения стала одним из самых сильных впечатлений футбольной юности.

Уникальное достижение: сборная Хорватии дважды – в 1994 и в 1998 годах – признавалась ФИФА командой, добившейся наибольшего прогресса в рейтинге сборных по итогам года. Более того, хорваты умудрились подняться с 125 места до 3 – это максимальная разница в истории мирового рейтинга.

Футбольная Россия благодарна хорватам за чудо 10-летней давности. В игре, которая для сборной Хорватии ничего не значила, были задорно обыграны англичане, что позволило нашей сборной попасть на чемпионат Европы-2008, завершившийся для нас исторической бронзой. В отборе на чемпионат мира-2018 Хорватия заняла в группе второе место и в стыковых матчах выбила греков.

На турнире в России хорваты начали с рекорда: вместе с Уругваем и Бельгией набрали максимум очков в группе, 9. Были обыграны Нигерия (2:0), Аргентина (3:0) и Исландия (2:1). При этом хорваты играли так мощно, что, на мой вкус, стали одним из самых ярких открытий группового этапа.

Яркость эта стремительно пожухла уже в 1/8 против датчан: начали резво, забили два гола за 4 минуты, а затем валяли балду до серии послематчевых пенальти. Лука Модрич мог поставить точку на 116 минуте, но переиграть Каспера Шмейхеля с 11-метровой отметки не сумел. В послематчевой серии, несмотря на чудеса Шмейхеля-младшего (а на трибунах сидел его отец, великий вратарь Петер Шмейхель), хорваты оказались удачливей и начали готовиться ко встрече со сборной России.

На трибунах стадиона «Фишт» в Сочи сборную Хорватии будут поддерживать 7-10 тысяч болельщиков и президент страны Колинда Грабар-Китарович. При этом в Нижнем Новгороде во время матча против датчан президент пошла на трибуну с болельщиками и объяснила это особенностями протокола: в випе нельзя быть в футболке, а она хочет поддерживать сборную именно так и соответственно – на трибуне с народом.

С футбольной точки зрения Хорватия – очень непростой соперник. Впрочем, если говорить на языке футбольных пошлостей, в ¼ слабых оппонентов не бывает. Тем не менее, удельный вес хорватов потяжелее многих. Модрич – многократный победитель Лиги Чемпионов в составе «Реала», его коллега по опорной зоне Иван Ракитич все выиграл с «Барселоной». Шиме Врсалько – победитель Лиги Европы в составе «Атлетико», а Марио Манджукич много лет провел на высочайшем уровне и тоже играл в финале Лиги Чемпионов за «Ювентус».

Интересная деталь: сборная Хорватии – единственная на турнире команда, у которой в заявке не 23 футболиста, а 22. Никола Калинич из «Фиорентины» отказался выходить на замену в матче против Нигерии и был отправлен домой. Решение Златко Далича, главного тренера, команда поддержала, а это много говорит о командном духе. Далич возглавил сборную как раз перед стыковыми матчами против греков, пробился на турнир в России и подписал контракт с федерацией футбола Хорватии на постоянной основе.

Должно ли нам быть тревожно перед матчем? Обязательно. Сборная России впервые играет на такой стадии плэй-офф, и сборная Хорватии попросту опытнее и мастеровитей. Есть ли у нас шансы на хорошее настроение? Конечно. Испанцы еще опытнее и мастеровитей, чем хорваты, а вон как вышло.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"