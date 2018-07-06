Путин: Борьба с киберпреступлениями — задача государственного масштаба

Владимир Путин рассказал, что государство реализует план по борьбе с кибератаками. Как пишет «Коммерсантъ», об этом президент России заявил 6 июля на конгрессе по кибербезопасности в Москве.

Путин подчеркнул, что в первом квартале 2018-го количество хакерских атак на российские ресурсы выросло на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Убежден, их нейтрализация и в целом обеспечение кибербезопасности — это государственная задача, и в ее решении необходимо объединять усилия правоохранительных органов, деловых кругов, общественных организаций и самих граждан. В этой связи мы реализуем программу конкретных мер по борьбе с киберпреступлениями», – заявил президент.

Путин напомнил, что, по информации Всемирного экономического форума, в 2017-м убыток от кибератак по всему миру составил около триллиона долларов. И ущерб может стать еще больше, «если не принимать эффективных, результативных мер», – уточнил российский президент.