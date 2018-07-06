«Тропа здоровья, велопарковки и социальная мастерская». Как петербуржцы меняют город в 2018-м

В Петербурге подвели итоги проекта «Твой бюджет-2018». «Фонтанка» выбрала несколько наиболее нестандартных идей местных жителей, которые будут реализованы в ближайшие годы.

Виктор Бартенев/Интерпресс

Проект «Твой бюджет» стартовал в Петербурге в 2016 году. Его смысл заключается в том, что жители районов-участников могут сами выбрать, на что будут потрачены бюджетные деньги. На начальном этапе в нем приняли участие Невский и Центральный районы, которые получили по 10 млн рублей из бюджета. «Фонтанка» подробно писала о том, какие инициативы получили поддержку. На данный момент из 9 проектов-победителей реализовано 8.

В 2017 году объем финансирования на проект сохранился, а число участников увеличилось до 5 районов. Впрочем, народные идеи за прошлый год, о которых «Фонтанка» также рассказывала своим читателям, до сих пор находятся в статусе «исполняется».

В этом году правительство расщедрилось, и каждый район-участник получит 15 млн рублей. Решение об участии района в проекте принимается исходя из количества полученных заявок. В этом году больше всего идей предложили жители Невского, Центрального, Василеостровского, Пушкинского, Фрунзенского и Приморского районов.

Жюри «Твоего бюджета» состоит исключительно из самих участников проекта, то есть из жителей, которые подавали заявки, – их выбирают методом жеребьевки. Прежде чем дойти до финального голосования, предложения должны быть одобрены в профильных комитетах, в зависимости от того, каких составляющих городской жизни они касаются.

В 2018 году организаторам было направлено более 5000 заявок. В массе своей горожане хотят тратить деньги на благоустройство придомовых территорий, детских садов и площадок, создание велодорожек, установку скамеек и другое. В итоге из всей этой массы предложений было выбрано 17 идей.

Так, в городе появятся две информационных карты для прогулок по городу, три специализированных места для выгула собак, три площадки для разных видов спорта, в том числе для велосипедистов и роллеров. Кроме того, будут благоустроены дорога к дворцу детского и юношеского творчества, территория детского сада и социального приюта. Наконец на Васильевском острове появятся лавочки, а в пушкинских Гуммолосарах подготовят документы для строительства тротуара. На все это вместе будет потрачено 58 млн рублей. На некоторых идеях-победителях «Фонтанка» остановится отдельно.

Крытые перехватывающие велосипедные парковки

Фото: фрагмент презентации

В Приморском районе одним из двух победителей проекта стал Гавриил Малышев, который предложил организовать крытые перехватывающие велопарковки у станций метро. Он довольно профессионально подошел к выбору идеи: проанализировал транспортную доступность в Приморском районе, подсчитал среднее время в пути на велосипеде от самого удаленного дома до метро и провел опрос жителей «Почему вы не ездите на велосипеде до метро?». На выходе получилась довольно убедительная презентация, которая наглядно демонстрирует, что без велопарковок у метро просто не обойтись.

«В Приморском районе особенно все плохо с наземным общественным транспортом – у нас практически нет выделенных полос. Единственный надежный вид транспорта в городе – метро, но доступность станций неравномерная. Например, есть огромные новые районы без единой станции метро в радиусе трех километров. А езда с пересадками – это слишком дорого и неудобно, – рассказывает Гавриил Малышев, – и уже сейчас, при полном отсутствии велоинфраструктуры, люди охотно добираются до метро на велосипеде. В итоге все заборчики, перила пандусов возле станций облеплены велосипедами. Я увидел огромный потенциал такого рода мультимодальных поездок, которые, кстати, активно практикуются в Европе. Решил, что неплохо бы организовать перехватывающие велопарковки у станций метро, дабы улучшить транспортную ситуацию в городе».

На реализацию проекта выделено 2,2 млн рублей. Теперь благодаря упорству Гавриила у пяти станций метро в Приморском районе – «Комендантский проспект», «Пионерская», «Черная речка», «Старая Деревня» и «Беговая» – должны появиться перехватывающие велопарковки. Помимо этого в смету ещё заложены средства на рекламу велопарковок на билбордах и остановках в спальных кварталах Приморского района. Реализовать проект будет администрация района. В сентябре начнется проектирование, а в 2019 году петербуржцы смогут оставить свои велосипеды на новеньких парковках. Главное – потом найти эти велосипеды по возвращении. Охраны не предполагается, правда, предполагаются камеры наблюдения.

«Установка контейнеров для раздельного сбора отходов и организация интерактивной экспозиции по переработке»

Фото: фрагмент презентации

Идея раздельного сбора отходов (РСО) получит дополнительное продвижение в Пушкинском районе. С такой инициативой финалистом проекта стала Инга Узянбаева, которая уже 4 года активно продвигает идею РСО.

«Я создала проект «ЭкоСлавянка – Раздельный сбор» и провожу с сентября 2014 года ежемесячную акцию по раздельному сбору отходов. Я хотела показать участникам рынка ЖКХ и властям, что есть люди, готовые цивилизованно относиться к отходам. И что раздельный сбор просто организовать», – так Инга начинает рассказ о своей инициативе.

Благодаря её идее в районе за 3,3 млн рублей будет организовано 7 площадок для РСО. Кроме того, Инга убедила членов комиссии, что без экологического просвещения специальные контейнеры не будут эффективны. На полученные деньги также будут выпускаться информационные материалы и организована постоянная экспозиция возле Екатерининского парка, наглядно демонстрирующая, какой вред человечество наносит природе, складывая использованное стекло и железо в один мусорный контейнер.

«Тропа здоровья»

Фото: фрагмент презентации

Федор Лемешев, проживающий в Невском районе, предложил благоустроить окрестности улицы Новоселов и «превратить унылую полосу отчуждения вдоль заброшенной железной дороги в объект здоровья». Его инициатива нашла отклик в сердцах членов комиссии, и теперь из городской казны на это благое дело будет потрачено 3,2 млн рублей. По задумке автора, протяженность «Тропы здоровья» составит 1 км, а её ширина – 3 метра.

«Это будет не просто прогулочная зона, а именно размеченная дорожка для ходьбы, включающая тренажерную площадку. «Тропа здоровья» станет спортивным залом под открытым небом для поклонников шведской ходьбы, йоги и других оздоровительных практик. Предполагается наличие информационных стендов с рекомендациями режимов нагрузки, а также прокладка параллельной велодорожки», – так презентовал свой проект Федор Лемешев.

«Социальная мастерская для семей с детьми»

«В Василеостровском районе совсем не организован досуг для взрослого населения. Для детей есть множество бесплатных и платных вариантов досуга, а для взрослых только кинотеатр и бильярд – и ни одного центра для творчества», – начинает описание своего проекта Екатерина Шарафанович с Васильевского острова.

Петербурженку такой расклад не устроил, и она вышла на «Твой Бюджет» с проектом «Социальной мастерской» – специальной площадки, объединяющей сообщество семей, ориентированных на прикладное творчество. Для этого, по мнению Екатерины, необходимо большое светлое помещение, разделенное на две зоны – родительскую и детскую. В первой должны быть оборудованы места для шитья, вязания, работы с деревом, кожей и т.д. Вторая зона будет выглядеть как игровая комната для детей. На реализацию этой идеи бюджетная комиссия выделила целых 8 млн рублей.

По задумке автора, «Социальная мастерская» появиться на базе библиотеки «На Морской» и займет не менее 80 кв. м. Кроме этого в проект предполагается наём инструкторов и консультантов: двух профессиональных столяров-плотников, двух швей, одного юриста по трудовому праву и двух воспитателей в детскую игровую комнату.

«Инклюзивная детская площадка»

Фото: фрагмент презентации

Игровую площадку для детей с ограниченными возможностями в Невском районе предложил организовать Иван Алексеев, который считает, что на Дальневосточном проспекте и на улице Русановской остро стоит проблема с прогулками и играми для детей с ограниченными возможностями. Эти микрорайоны застроены социальным жильем, и здесь много многодетных семей, инвалидов, ветеранов и представителей других льготных категорий.

«Установленные детские площадки недоступны для детей с ограниченными возможностями, из-за чего они испытывают трудности в общении со сверстниками, что впоследствии может привести к их социальной дезадаптации. В силу физических особенностей данной категории детей им необходим особый подход и адаптированный игровой объект», – аргументирует Иван.

Когда его идею реализуют, особым детям будет обеспечена комфортная среда для социализации и общения со сверстниками, так как площадки будут открыты для всех жителей района. Под проект Ивана выделено 6,9 млн рублей.

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"