Полярники записали видео в поддержку сборной России и рассказали, что смотреть матчи ЧМ будут вместе с уругвайцами

Болеют за сборную России по футболу и радуются её победам не только у телевизора дома, в фан-зоне или на трибунах стадиона. Сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) опубликовали 6 июля видео в Instagram в поддержку российских футболистов.

На короткой записи один из полярников ногой отбивает летящий в ворота мяч — видимо, подражая молниеносной реакции вратаря Игоря Акинфеева в матче с испанцами.

Как за кадром, так и в камеру полярные болельщики скандируют «Россия! Россия!» и «ура!». В руках развевается триколор, а после финального свистка все радостно бросаются друг к другу.

В комментариях под видео сотрудники института рассказывают, что на острове Ватерлоо (Кинг-Джордж), где расположена станция «Беллинсгаузен», есть также станции Чили, Аргентины, Уругвая и Бразилии: «А для них футбол — это вторая религия. Поэтому наши полярники, как хозяева мундиаля, оказались вовлечены в праздник спорта: соседи по острову регулярно приглашают их для совместного просмотра матчей, а после матчей сборной приходят поздравления от всех начальников станций с победой!»

Начальник станции Сергей Коробов добавляет, что сегодня полярники будут болеть за Уругвай в матче с Францией, а в субботу — за Россию в матче с Хорватией. «Уругвайцы нас к себе приглашают, и мы не можем отказаться, потому что только у них на нашем острове спутниковая трансляция в HD качестве», – рассказал он.