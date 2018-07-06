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В Петербурге отправили под домашний арест фигурантку дела о выводе активов Балтийского банка

Октябрьский суд Петербурга заключил под домашний арест бывшего гендиректора управляющей компании «ПАН-Траст» Елену Меньшикову. Ей вменяются злоупотребления на 8 млрд рублей при сделках с имуществом, принадлежавшим Балтийскому банку.

Как сообщает 6 июля объединенная пресс-служба судов Петербурга, следователь ГСУ СК России ходатайствовал об аресте Меньшиковой, так как она якобы планировала скрыться во Франции. Обвиняемая доказала, что собиралась отдохнуть и вернуться.

Следователю суд отказал, под домашним арестом Меньшикова пробудет до 26 августа 2018 года.

Обвиняемая в качестве гендиректора возглавляла компанию «ПАН-Траст», которая являлась доверительным управляющим паевого инвестфонда «Северная столица». Одним из крупнейших пайщиков была фирма «Балтфинанс», подконтрольная Балтийскому банку, и собственно сам банк.

По версии следствия, Меньшикова в феврале – марте 2014 года по договору уступки передала 102 пая стоимостью более 8,5 млрд рублей компании «Фортис». Ее бенефициаром был совладелец Балтийского банка Андрей Исаев.

Взамен выведенных из «Северной столицы» паев «Фортис» передала доли в уставном капитале трех юрлиц на общую сумму 360 млн рублей.

Сделку следствие квалифицировало как злоупотребление полномочиями (статья 201 УК), потерпевшими признаны Балтийский банк и «Балтфинанс».

Инвестфонд «Северная столица» владел крупными объектами недвижимости, в том числе Домом Зингера на Невском проспекте.

По другому делу о выводе активов Балтийского банка на 3,1 млрд рублей в Петербурге заочно арестован бывший совладелец Олег Шигаев. Он находится в Швейцарии. Россия требует его экстрадиции.

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