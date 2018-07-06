Бывшие менеджеры Тимченко построят в Сирии отель за 90 млн долларов

Бывшие менеджеры «Стройтрансгаза» построят в Сирии пятизвездочный отель, сообщает 6 июля РБК. Речь идет о гендиректоре STG Logistic Игоре Казаке и региональном директоре этой компании Захиде Шахсуварове. Оба они ранее работали на миллиардера Геннадия Тимченко, а теперь готовы вложиться в отель на берегу Средиземного моря, стоимость которого на этапе проектирования оценивается в 90 миллионов долларов. STG Logistic будет строить отель совместно с Партией арабского социалистического возрождения (БААС, правящая партия в Сирии).

Строительство отеля станет частью программы по восстановлению туристического кластера на побережье Средиземного моря в деревне Аль-Манара провинции Тартус. На территории объекта будут размещены торговый центр, магазины, бассейны, детские игровые площадки, виллы и конференц-залы. Первый камень отеля был заложен 14 мая 2018 года.