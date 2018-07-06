Полиция передумала возбуждать уголовное дело против матери инвалида, продавшей психотропы

Отменено постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери неизлечимо больного ребёнка Екатерины Конновой, которая пыталась продать психотропное лекарство. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк 6 июля.

По словам Волк, глава МВД Владимир Колокольцев поручил начальнику московского управления ведомства Олегу Баранову оценить обоснованность и своевременность возбуждения дела против Конновой.

«Также министр дал указание проанализировать все причины и условия, которые способствовали совершению данной гражданкой действий, связанных с продажей сильнодействующего лекарственного препарата», — пояснила Волк.

Как ранее сообщал «Доктор Питер», 38-летнюю жительницу Москвы Екатерину Коннову задержали за незаконную продажу наркотических средств. Она пыталась выручить деньги за пять микроклизм с диазепамом. Препарат в России несертифицирован, его используют при эпилепсии у детей. Лекарство Конновой не пригодилось, она решила продать его другим родителям через интернет. Но на встречу вместо реальных покупателей пришли представители полиции, которые проводили контрольную закупку.