Конкурента «моста глупости» с Боровой воспели в стихах за победу над бетономешалкой

Второй раз за неделю в «народные сводки ДТП» попадает железнодорожный путепровод на Боровой улице. 6 июля под ним не смогла пройти бетономешалка, а в среду, 4 июля, – фура.

Сегодняшний случай в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» снабдили четверостишием, воспевающим также один из символов Петербурга – погоду:

В дождливый летний день

В районе Боровой

Бетономешалке мост

Подпортил день с лихвой.

Боровая улица, кстати, стоит первой в нашем списке конкурентов (или собратьев по несчастью) известного теперь уже на весь мир «моста глупости» с Софийской улицы. Последнее описанное «Фонтанкой» ДТП на Боровой также было недавно, 7 июня, и тоже с фурой.

Что касается главной знаменитости, на этой неделе там появилось новое весьма красочное предупреждение. Число аварий под мостом № 1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице и правда снизилось: видимо, меры, принятые городской администрацией, работают. За месяц зафиксирована только одна «жертва» – как полагается, «Газель».