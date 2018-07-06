Английскому болельщику припомнили прегрешения семилетней давности и задержали на матче в Москве

На последнем московском матче между командами Англии и Колумбии с трибун увели болельщика с Туманного Альбиона. 6 июля Тушинский районный суд выберет ему меру пресечения.

О задержании британца Тревора Хорсли сообщает РБК со ссылкой на его адвоката. Болельщика увели с матча по запросу Арабских Эмиратов — якобы, находясь там, он расплатился за крупную покупку поддельным чеком, дело о мошенничестве было возбуждено еще в 2011 году. Теперь ему грозит экстрадиция в ОАЭ. Задержали его 3 июля на стадионе «Спартак».

Напомним, это не первый случай за время российского мундиаля, когда разыскиваемых преступников задерживают прямо на стадионе. После перекидывания фотографиями во время матча с Коста-Рикой в Петербурге в изолятор на Лебедева отправился гангстер-бразилец.